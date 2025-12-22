Ο Ταμπάκος χάρισε κίνητρα και έμπνευση στη γιορτή της αθλητικής αριστείας του Ρεθύμνου

Ο Δημοσθένης Ταμπάκος έκλεψε την παράσταση στην έκτη «Γιορτή του Αθλητισμού» που διοργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», παρουσία εκπροσώπων όλων των τοπικών αρχών και φορέων, αλλά και πλήθους κόσμου.

Ο δις Ολυμπιονίκης, πρωταθλητής κόσμου και πρωταθλητής Ευρώπης που υπήρξε το κατ΄ εξοχήν τιμώμενο πρόσωπο γοήτευσε, συνάρπασε και ενέπνευσε με την ομιλία του ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία που πρέπει να διαμορφώσουν οι αθλητές και οι αθλήτριες στην εύπλαστη νεαρή ηλικία τους.

«Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Ακόμη και οι ηττημένοι με τον ανταγωνισμό τους έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο να αναδεικνύονται οι νικητές» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημοσθένης Ταμπάκος,

ο οποίος εκτός από σπουδαίος και παγκοσμίως αναγνωρισμένος αθλητής, αποτελεί και μέντορα της νέας γενιάς με τις ιδιότητες αφενός του εκπαιδευτικού και αφετέρου του Προέδρου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Στον Δημοσθένη Ταμπάκο ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφθεί το «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Γάλλου απένειμε τιμητική διάκριση ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, εξαίροντας την παρουσία του όχι μόνον ως αθλητή, αλλά και ως προσωπικότητας, ενώ παράλληλα συνεχάρη δημοσίως τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακόνησαν το αθλητικό πνεύμα, διακρίθηκαν σε μεγάλες διοργανώσεις και προέβαλαν το Ρέθυμνο εντός και εκτός συνόρων.

Την εκδήλωση της επιβράβευσης της ρεθεμνιώτικης αθλητικής αριστείας άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς, ο οποίος προέβη σε έναν συνοπτικό απολογισμό των δράσεων του Τμήματος Αθλητισμού και παρουσίασε τους μελλοντικούς στόχους, εστιάζοντας στις εγκαταστάσεις, με σημεία αναφοράς την ανακατασκευή του ταρτάν στο Στάδιο του Γάλλου (με το δάνειο που έλαβε ο Δήμος) και την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων.

Στο πλαίσιο των Ειδικών Βραβεύσεων, ο Δήμος Ρεθύμνης απένειμε τιμητικές διακρίσεις στον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, στον Δημήτρη Λαχνιδάκη, στον Γιώργο Διαλεκτάκη και στον Γιώργο Σαλονικιό, στην Έρη Περιστεράκη,

στον Νίκο Νεονάκη, στον Ηλία Σποντιδάκη, στον Αντώνη Σηφογιαννάκη, στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και στον Νίκο Καραβάνο, ο οποίος αναγορεύθηκε «Αθλητής της χρονιάς» με κριτήριο το γεγονός ότι ζεί μόνιμα και προπονείται στο Ρέθυμνο.

Από τη σκηνή του γηπέδου παρέλασαν οι αθλητές και οι αθλήτριες που πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα και στις διεθνείς διοργανώσεις με αιχμές του δόρατος τα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Κύπελλα.

Κατά σειρά βραβεύθηκαν οι αθλητές και οι αθλήτριες από τα Σχολικά Πρωταθλήματα, ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αυτισμό

Ρεθύμνου, το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Νομού Ρεθύμνης «Ίκαρος», η ομάδα μπάσκετ των Ρέθυμνο Cretan Kings, τα τμήματα Άρσης Βαρών, Πάλης, Ενόργανης Γυμναστικής, Βόλεϊ (Νίκος Παχάκης) και Μπάσκετ (Λουκία Παπαδάκου) του ΟΚΑ Αρκάδι,

ο Αθλητικός Παλαιστικός Όμιλος Ρεθύμνου, ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνης, ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ρεθύμνου «Άτλας», ο Ιππικός Όμιλος Ρεθύμνου, ο πυγμάχος Βαγγέλης Μακρυλάκης, ο Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου, η Ακαδημία Μαχητικών

Τεχνών Ρεθύμνου, ο Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών Ατσιποπούλου, ο Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών «Πολυδάμας», το Αθλητικό Σωματείο Παραδοσιακών και Σύγχρονών Μαχητικών Τεχνών «Υπερίων», η ομάδα Βόλεϊ ανδρών του ΟΠΕΡ, η ομάδα Ποδοσφαίρου γυναικών της ΡΕΑ και ο Σύλλογος Cheerleading «Τέχνη και Άθληση».

Εμπνευστικός