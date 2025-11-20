Οδική παρέμβαση στο τμήμα από Σκαλέτα έως Κόμβο Περάματος στην ΠΕ Ρεθύμνου

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, από για διάστημα ενός μήνα (η παρέμβαση ξεκίνησε) θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Σκαλέτα (Χ.Θ. 71+600) έως Κόμβο Περάματος (Χ.Θ. 80+000).

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.