Οδική παρέμβαση στο τμήμα από Σκαλέτα έως Κόμβο Περάματος στην ΠΕ Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, από για διάστημα ενός μήνα (η παρέμβαση ξεκίνησε) θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα από Σκαλέτα (Χ.Θ. 71+600) έως Κόμβο Περάματος (Χ.Θ. 80+000).

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
