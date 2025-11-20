ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πάει να καταθέσει ο «Φραπές», τι αναφέρει σε υπόμνημά του

Ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και με υπόμνημά του ενημέρωσε την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δε θα παραστεί.

Με τις καταθέσεις των Γιώργου Ξυλούρη και του Ανδρέα Στρατάκη θα συνεχιζόταν η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο ήδη ο πρώτος δήλωσε πως δεν θα βρεθεί μπροστά στην Επιτροπή.

Ο αποκαλούμενος «Φραπές» με υπόμνημά του ενημέρωσε τα μέλη τη ότι δε θα προσέλθει να καταθέσει. Στο υπόμνημά του επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι μετά τη διαρροή συνομιλιών που τον αφορούν, αλλά και του πορίσματος για την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος τυχόν κατάθεσή του, θα αναιρέσει «οποιοδήποτε δικαίωμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

Παράλληλα, στο υπόμνημά του αναφέρει ότι έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων «τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία».

Η αναφορά σε Τυχεροπούλου, τα 2,5 εκ ευρώ και τα οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έχει καταγραφεί από τον «κοριό» να αναφέρεται στην κα. Τυχεροπούλου και να λέει στον συνομιλητή του πως αν την είχε σκοτώσει θα ήταν έξω με 50 χιλιάρικα σε δικηγόρους. Στιχομυθία που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην εξεταστική και μάλιστα η ίδια η κ. Τυχεροπούλου είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλεια της.

Ο κ. Ξυλούρης, ελέγχεται για «μαύρη τρύπα» στο Πόθεν Έσχες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα κεφάλαια και καταθέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα. Θα κληθεί να απαντήσει για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την πίεση που ασκούσε για τις υποθέσεις του, όπως και για τις επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε.

Αναμονή για τον «Χασάπη»

Ο δεύτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης ή αλλιώς «Χασάπης» έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή του σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη «γαλάζια» παράταξη, όπως και ο κ. Ξυλούρης.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι μετά τη χθεσινή μέρα έντασης ανάμεσα στα μέλη της εξεταστικής και ειδικότερα ανάμεσα στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και το ΠαΣοΚ, η ατμόσφαιρα θα είναι και σήμερα τεταμένη.

Αναλυτικά τι αναφέρει στο υπόμνημα:

1.- Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής

«Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτωνπου έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματοςπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστενα αποτελεί έναν αξιόπιστο,

αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας». Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα μ.μ.ε. πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

2.- Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη,

προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας,

λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο …….. απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.Β. κ. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Allan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05.11.2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004).

3.- Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (: καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου.