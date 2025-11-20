Ηράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου συνεδρίασε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, υπό την προεδρία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

• 427: Έκφραση απόψεων για την ΜΠΕ που αφορά το ξενοδοχείο ΝΑΝΑ BEACH στη θέση Δράπανος ΔΚ Λιμένος Χερσονήσου.

• 428: Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για δημοτικούς χώρους στάθμευσης στη ΔΚ Λιμένος Χερσονήσου.

• 429: Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για δημοτικούς χώρους στάθμευσης στους οικισμούς Γουρνών και Κοκκίνη Χάνι ΔΕ Γουβών.

• 430: Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων για δημοτικούς χώρους στάθμευσης στους οικισμούς Μαλίων και Σταλίδας ΔΕ Μαλίων.

• 431: Έγκριση πρακτικού Νο 1° για την υπηρεσία «ενδοδημοτική συγκοινωνία του Δήμου Χερσονήσου».

• 432: Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Χερσονήσου στο Κράσι ΔΕ Μαλίων.

• 433: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων για τον κωδικό συναλλασσόμενου 28934.

• 434: Μη αποδοχή δωρεάς οχήματος.

• 435: Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2025.

• 436: 1η Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2025-2026.

• 437: 2η Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2025-2026.

• 438: 3η Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων σχολικού έτους 2025-2026.

• 439: Έγκριση πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού κατόπιν της αγωγής ΑΓ148/2025 της εταιρείας «LEVITUR LIMITED» κατά του Δήμου Χερσονήσου.

• 440: Εξειδίκευση πίστωσης για μετακίνηση και συμμετοχή Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας στο 20° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ στα Ιωάννινα και βράβευση του Δήμου Χερσονήσου με απονομή τιμητικού επαίνου για την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.

• 441: Έγκριση εκτέλεσης ηλεκτροδότησης Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Σκοτεινού και ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής.

• 442: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Ποταμιών».

• 443: Συμπλήρωση της αριθ. 397/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για πληρωμή τόκων της τελεσίδικης απόφασης 480/10.4.2025 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.