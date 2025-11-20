«Μίλα … Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει»: Εκδήλωση εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών από το Δήμο Ηρακλείου

Στις 25/11 στις 19:00 στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω
«Μίλα… Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει», είναι το θέμα της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης εναντίον της βίας κατά των γυναικών που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο στην Ανδρόγεω (2ος όροφος).
Η εκδήλωση περιλαμβάνει κεντρική ομιλία για τη νομική προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών, μαρτυρίες, θεατρικό μονόπρακτο και μουσικό καλλιτεχνικό κλείσιμο.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
«Σπάζοντας τη Σιωπή — Για κάθε γυναίκα που βρίσκει τη φωνή της»
Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί
• Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού
• Κατερίνα Δουλγεράκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας
• Κεντρική Ομιλία: Νομική Προστασία & κοινωνική στήριξη της κακοποιημένης γυναίκας. Ομιλητής: Απόλλων Καλογερόπουλος – Δικηγόρος
• Μουσική Παρέμβαση από τη Μουσική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου
• Παρουσίαση από την Υπαστυνόμο Α’ Δήμητρα Λιάπη για την «Ενδοοικογενειακή Βία»
• Μουσική Παρέμβαση
• Θεατρικό Μονόπρακτο: Κατερίνα Δουλγεράκη
• Καλλιτεχνικό Μουσικό Κλείσιμο
• Συμμετέχει η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου: δικηγόρος-μουσικός Απόστολος Ξυριτάκης, Καθηγητής Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Διονύσης Παπαμήτσος, Δικηγόρος–Υπεύθυνη Φωνών Μαρία Παπαμήτσου/
Συντονίστρια της εκδήλωσης είναι η δικηγόρος και μέλος του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου Μαρία Φιλιππάκη.