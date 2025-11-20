«Μίλα … Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει»: Εκδήλωση εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών από το Δήμο Ηρακλείου

Στις 25/11 στις 19:00 στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω

«Μίλα… Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει», είναι το θέμα της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης εναντίον της βίας κατά των γυναικών που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο στην Ανδρόγεω (2ος όροφος).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει κεντρική ομιλία για τη νομική προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών, μαρτυρίες, θεατρικό μονόπρακτο και μουσικό καλλιτεχνικό κλείσιμο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

«Σπάζοντας τη Σιωπή — Για κάθε γυναίκα που βρίσκει τη φωνή της»

Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

• Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού

• Κατερίνα Δουλγεράκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας

• Κεντρική Ομιλία: Νομική Προστασία & κοινωνική στήριξη της κακοποιημένης γυναίκας. Ομιλητής: Απόλλων Καλογερόπουλος – Δικηγόρος

• Μουσική Παρέμβαση από τη Μουσική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου

• Παρουσίαση από την Υπαστυνόμο Α’ Δήμητρα Λιάπη για την «Ενδοοικογενειακή Βία»

• Μουσική Παρέμβαση

• Θεατρικό Μονόπρακτο: Κατερίνα Δουλγεράκη

• Καλλιτεχνικό Μουσικό Κλείσιμο

• Συμμετέχει η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου: δικηγόρος-μουσικός Απόστολος Ξυριτάκης, Καθηγητής Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Διονύσης Παπαμήτσος, Δικηγόρος–Υπεύθυνη Φωνών Μαρία Παπαμήτσου/

Συντονίστρια της εκδήλωσης είναι η δικηγόρος και μέλος του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου Μαρία Φιλιππάκη.