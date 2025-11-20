ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

«Μίλα … Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει»: Εκδήλωση εναντίον της Βίας κατά των Γυναικών από το Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 25/11 στις 19:00 στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω

«Μίλα… Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει», είναι το θέμα της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης εναντίον της βίας κατά των γυναικών που διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο στην Ανδρόγεω (2ος όροφος).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει κεντρική ομιλία για τη νομική προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών, μαρτυρίες, θεατρικό μονόπρακτο και μουσικό καλλιτεχνικό κλείσιμο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
«Σπάζοντας τη Σιωπή — Για κάθε γυναίκα που βρίσκει τη φωνή της»
Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

• Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού
• Κατερίνα Δουλγεράκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας
• Κεντρική Ομιλία: Νομική Προστασία & κοινωνική στήριξη της κακοποιημένης γυναίκας. Ομιλητής: Απόλλων Καλογερόπουλος – Δικηγόρος

• Μουσική Παρέμβαση από τη Μουσική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου
• Παρουσίαση από την Υπαστυνόμο Α’ Δήμητρα Λιάπη για την «Ενδοοικογενειακή Βία»
• Μουσική Παρέμβαση

• Θεατρικό Μονόπρακτο: Κατερίνα Δουλγεράκη
• Καλλιτεχνικό Μουσικό Κλείσιμο
• Συμμετέχει η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου: δικηγόρος-μουσικός Απόστολος Ξυριτάκης, Καθηγητής Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Διονύσης Παπαμήτσος, Δικηγόρος–Υπεύθυνη Φωνών Μαρία Παπαμήτσου/

Συντονίστρια της εκδήλωσης είναι η δικηγόρος και μέλος του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου Μαρία Φιλιππάκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...

Ηράκλειο : Έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις...

0
ΠΑΤΣΙΔΕΣ 2025 " ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ " ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ...

Κρήτη:Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην...

0
Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα της...

Ηράκλειο : Έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις...

0
ΠΑΤΣΙΔΕΣ 2025 " ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ " ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
Επόμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» χύθηκε στην Εξεταστική – Η απουσία Ξυλούρη φέρνει εισαγγελέα και προσαγωγή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST