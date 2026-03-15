ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Το «πάρτι» του Ελ Κααμπί και το πρώτο «χτύπημα» Μουζακίτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο μαροκινός «κίλερ» γιόρτασε το νέο του συμβόλαιο με δύο γκολ στην Κρήτη, στέλνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην κορυφή. Η συγκίνηση για το παρθενικό γκολ του νεαρού Μουζακίτη και η ανατροπή του πέναλτι μέσω VAR.

Με το «διπλό» στο Παγκρήτιο, οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν τους άλλους διεκδικητές του τίτλου και απολαμβάνουν τη μοναξιά της πρώτης θέσης, λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Η νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ δε χάρισε στον Ολυμπιακό απλώς τρεις βαθμούς, αλλά και μια σημαντική ψυχολογική ανάσα.

Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε δαιμονιώδη φόρμα και την άμυνα να κρατάει το «μηδέν», ο Ολυμπιακός στέλνει σαφές μήνυμα στους ανταγωνιστές του ενόψει των επερχόμενων Play-offs της Superleague. Η επιστροφή στις νίκες μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ επαναφέρει την ηρεμία στο Ρέντη και γεμίζει προσδοκίες τον κόσμο της ομάδας για την κατάκτηση του τίτλου.

Το «κανόνι» που δε σταματά να ηχεί

Το σενάριο είναι πλέον γνώριμο, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού δε θα το βαρεθούν ποτέ: ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Μαροκινός απέδειξε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος φορ του πρωταθλήματος, «καθαρίζοντας» με δύο προσωπικά τέρματα το δύσκολο διπλό επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Κυριαρχία από το πρώτο λεπτό

Ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του από το 3ο λεπτό, όταν το δοκάρι έσωσε τους Κρητικούς από αυτογκόλ του Λαμπρόπουλου. Η πίεση των Πειραιωτών καρποφόρησε στο 30’, όταν μετά από σέντρα ακριβείας του Ορτέγκα, ο Ελ Κααμπί με μια επιβλητική κεφαλιά άνοιξε το σκορ, φτάνοντας τα 16 τέρματα στη σεζόν.

Η στιγμή του VAR και το «κλείδωμα» της νίκης

Παρά την προσπάθεια του ΟΦΗ να αντιδράσει, ο Ελ Κααμπί «χτύπησε» ξανά στο 70’, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων για το 0-2. Η στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, ήρθε στο 80’, όταν ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ σε μαρκάρισμα του Ρέτσου. Ωστόσο, η παρέμβαση του VAR έδειξε την πεντακάθαρη απομάκρυνση της μπάλας από τον έλληνα αμυντικό, ανατρέποντας την απόφαση.

Μουζακίτης: Η υπογραφή του μέλλοντος
Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις. Ο Ταρέμι ανατράπηκε στην περιοχή, κέρδισε το πέναλτι και με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, άφησε την εκτέλεση στον Χρήστο Μουζακίτη. Ο νεαρός άσος δε λάθεψε, σημείωσε το πρώτο του φετινό γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 0-3, μέσα σε αποθέωση.

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)
Κίτρινες: Κανελλόπουλος, Σαλσίδο – Ροντινέι, Ρέτσος, Ντάνι Γκαρθία

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73΄ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53΄ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73΄ Νέιρα), Νους (82΄ Βούκοτιτς), Ισέκα (73΄ Σαλσίδο)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76΄ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (67΄ Κοστίνια), Μαρτίνς (86΄ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86΄ Κλέιτον)

