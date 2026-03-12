Στο μικροσκόπιο οι παρενέργειες των φαρμάκων απώλειας βάρους

Οι πρόσφατες προειδοποιήσεις για παρενέργειες των αγωνιστών GLP-1 επαναφέρουν τη συζήτηση για την ασφάλειά τους. Η «Κ» εξηγεί τις πιο συχνές αλλά και τις σπάνιες επιπλοκές με τη βοήθεια της ενδοκρινολόγου Σταυρούλας Πάσχου.
Δύο ειδήσεις έχουν ανοίξει πάλι τη συζήτηση σχετικά με τις παρενέργειες που μπορεί να έχουν τα φαρμακευτικά σκευάσματα απώλειας βάρους, τα οποία είναι γνωστά ως αγωνιστές GLP-1, κυκλοφόρησαν πρώτα στην Αμερική και τώρα είναι διαθέσιμα σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Η πρώτη αφορά την προειδοποιητική επιστολή του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) προς την εταιρεία Novo Nordisk σε σχέση με πιθανές παρενέργειες από το φάρμακο Ozempic, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί από την εταιρεία. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνονταν δύο θάνατοι και μία αυτοκτονία ασθενών που είχαν λάβει σεμαγλουτίδη, δηλαδή τη δραστική ουσία τόσο του Ozempic όσο και του φαρμάκου για την παχυσαρκία Wegovy. Να σημειωθεί ωστόσο πως τυχόν άμεση σύνδεση των θανάτων ή άλλων παρενεργειών με το φάρμακο δεν έχει εξακριβωθεί.
Η δεύτερη αφορά μία μεγάλης κλίμακας έρευνας από τη Βρετανία στην οποία διαπιστώθηκε πως οι ασθενείς που κάνουν χρήση του Wegovy διατρέχουν σχεδόν πενταπλάσιο κίνδυνο αιφνίδιας απώλειας όρασης σε σχέση με όλους όσοι παίρνουν το Ozempic.
Οι πιο συχνές επιπλοκές
Προκειμένου να σκιαγραφήσει την εικόνα σχετικά με τις παρενέργειες όλων όσοι λαμβάνουν σκευάσματα για την παχυσαρκία στην Ελλάδα, η «Κ» απευθύνθηκε στη Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».
«Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες των αγωνιστών GLP-1 αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια, δυσκοιλιότητα, αίσθημα φουσκώματος, δυσπεψία. Είναι συχνές σε όσους λαμβάνουν τέτοια σκευάσματα, ήπιας ή μέτριας έντασης, και θεωρούνται μέρος της δράσης του φαρμάκου στον οργανισμό. Επίσης, εμφανίζονται συνήθως κατά την έναρξη της θεραπείας ή όταν αυξηθεί η δόση. Συνήθως είναι παροδικές», εξηγεί η γιατρός.
Χωρίς ιατρική παρακολούθηση
Οπως αναφέρει η κ. Πάσχου, πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει στο γραφείο της στις οποίες ο ασθενής έχει ξεκινήσει ήδη την αγωγή μόνος τους λαμβάνοντας την ίδια δόση που παίρνει ένας φίλος ή συγγενής του, με αποτέλεσμα να έχει παρενέργειες επειδή η δόση δεν ταιριάζει στον οργανισμό του.
Στην ερώτηση ποια είναι η αντίδραση του ειδικού για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, η απάντηση είναι άμεση διακοπή της δόσης μέχρι τα συμπτώματα να σταματήσουν. «Η συγκέντρωση του φαρμάκου στον οργανισμό διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, οπότε προχωράμε στη διακοπή της επόμενης δόσης και συνιστούμε μικρά και ελαφρά γεύματα μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Με αυτές τις μικρές αλλαγές ξεπερνιούνται τα προβλήματα στη συντριπτική πλειονότητα», εξηγεί.
Ο κίνδυνος οξείας παγκρεατίτιδας
Αναφορικά με τις σπάνιες επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσουν τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας, η κ. Πάσχου σημειώνει πως η οξεία παγκρεατίτιδα είναι η πιο σοβαρή. Η ίδια έχοντας εξετάσει πάνω από 100 ασθενείς που λαμβάνουν μία από τις αγωγές που κυκλοφορούν στην αγορά αναφέρει πως έχει βρεθεί δύο φορές αντιμέτωπη με περιστατικά παγκρεατίτιδας.
«Ηταν δύο ασθενείς που ζήτησαν ιατρική άποψη για το αν μπορούν να αρχίσουν ξανά αγωγή μετά την παγκρεατίτιδα. Και οι δύο είχαν παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης. Ειδικότερα, η γυναίκα είχε χολολιθίαση και ο άνδρας είχε πολλά υψηλά τριγλυκερίδια», σημειώνει προσθέτοντας πως πριν από την έναρξη των φαρμάκων πρέπει να γίνεται λεπτομερής έλεγχος για υψηλά τριγλυκερίδια, παρουσία λίθων στη χοληδόχο κύστη και υψηλή κατανάλωση αλκοόλ.
Υπάρχουν αντενδείξεις λήψης φαρμάκων σε άτομα με ατομικό οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς ή σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας.
Κάτι ακόμη σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκέφτονται να λάβουν αγωγή είναι πως υπάρχουν αντενδείξεις λήψης φαρμάκων σε άτομα με ατομικό οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς ή σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας.
Τριχόπτωση, ξηρό δέρμα, αδυναμία
Επίσης, κάτι που δεν έχει αναφερθεί είναι ότι η εντυπωσιακή απώλεια βάρους και η απότομη μείωση της τροφής μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της πρόσληψης βιταμινών και ιχνοστοιχείων και κατ’ επέκταση σε τριχόπτωση, ξηρό δέρμα και γενικά αδυναμία.
«Ολα αυτά αποφεύγονται, όταν τα φάρμακα δίνονται σε ένα καλό ιατρικό πλαίσιο με συχνή παρακολούθηση, και φυσικά πρέπει να συνδυάζονται με ειδικό διατροφολόγιο και άθληση», καταλήγει η κ. Παράσχου.
