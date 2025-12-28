Οι εξελίξεις στα σημαντικά ζητήματα του Ηρακλείου στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Πλησιάζουμε στο τέλος του 2025 με σημαντικές εξελίξεις για τον Δήμο μας.

Μεταξύ άλλων, ο Προϋπολογισμός ολοκληρώνεται στην ώρα του, οι εορταστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται και στα Ενετικά Τείχη, τα οποία έχουν γίνονται σημείο συνάντησης και τα Χριστούγεννα, καθιερώνεται ανώτατο όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα στην πόλη και τα χωριά του Δήμου μας και ξεκινάει ο διαγωνισμός για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα.

Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Στην τελική ευθεία για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2026

Ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι, όπως διαφαίνεται, ένας από τους λίγους Δήμους της Ελλάδας που θα έχει Προϋπολογισμό για το 2026 στην ώρα του, δηλαδή μέσα στο 2025. Και μπορεί αυτό να θεωρείται αυτονόητο, αλλά όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι μια επιτυχία, μπορώ να πω ότι είναι ένα επίτευγμα.

Οι απαιτήσεις του νέου Λογιστικού Πλαισίου που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους Δήμους, δημιούργησαν μια σειρά ζητημάτων που έπρεπε να διευθετηθούν.

Γι’ αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους Αντιδημάρχους, και ιδιαίτερα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη, στα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας και στον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη για την κατάρτιση αυτού του ρεαλιστικού και συνάμα αναπτυξιακού Προϋπολογισμού, στη βάση μιας σταθεροποίησης την οποία πετύχαμε τα δυο προηγούμενα χρόνια. Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας έχει τη δυναμική για να υπηρετήσει το καλό της πόλης.

Και το λέω αυτό αναγνωρίζοντας αυτό που αφορά συνολικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή ότι τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, και τα οικονομικά, και τα τεχνικά, και τα ανθρώπινα, υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών. Προσπαθούμε για το καλύτερο, είμαστε καθ’ οδόν για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων και η ψήφιση του προϋπολογισμού συνιστά ένα ορόσημο σε αυτή την πορεία.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου επέστρεψε από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, με παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν, εγκρίθηκε εκ νέου από τη Δημοτική Επιτροπή και κατατίθεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση τη Δευτέρα 29/12.

🔘 Τα Ενετικά Τείχη γίνονται σημείο συνάντησης και τα Χριστούγεννα

Η πύλη του Αγίου Γεωργίου άνοιξε ξανά, μετά από χρόνια, και λειτουργεί ως πέρασμα κάθε μέρα, από το πρωί έως το βράδυ. Το πρώτο Parkrun Heraklion, ο γύρος των Ενετικών Τειχών, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων όλων των ηλικιών, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να γίνει ένας πετυχημένος θεσμός.

Το drone show, που επίσης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στα Ενετικά Τείχη σε μια βροχερή βραδιά κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Οι συναυλίες στην πύλη Ιησού ανέδειξαν τη δυναμική του χώρου, επίσης για πρώτη φορά. Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε στο περιβάλλον των Ενετικών τειχών, όλες με ελεύθερη είσοδο, προσελκύουν καθημερινά μικρούς και μεγάλους.

Η δέσμευσή μας υλοποιείται. Τα Ενετικά Τείχη γεμίζουν με ζωή, αγκαλιάζονται από τους ανθρώπους. Το μνημείο γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας και τα Χριστούγεννα, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος «Χριστούγεννα στην πόλη 2025» που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ).

Θέλω να ευχαριστήσω για την πολύτιμη προσπάθεια την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους συνεργάτες της, τη Μαρίαννα Γιαλίτη, την Κωνσταντίνα Χατζάκη, τον Νίκο Τσαγκαράκη και όλους τους συνεργάτες μας στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου για αυτή την υπερπροσπάθεια στο τέλος της χρονιάς.

🔘 Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα στην πόλη και τα χωριά του Δήμου μας

Ομόφωνα δεκτή έγινε η πρότασή μας από τη Δημοτική Επιτροπή για την ευρεία εφαρμογή του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30χλμ/ώρα στις κατοικημένες περιοχές.

Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική μας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το νέο μέτρο αφορά όλη την αστική περιοχή της πόλης, όλους τους οικισμούς και τα χωριά του Δήμου μας με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και η πρότασή μας κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 29/12 προς ψήφιση.

🔘 Διαγωνισμός για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα

Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρότασής μας από τη Δημοτική Επιτροπή, για τους όρους του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους για το Δήμο Ηρακλείου, προϋπολογισμού 105.230,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου μας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου (θυμίζω ότι ο Δήμος μας είναι ένας από τους λίγους Δήμους στη χώρα που διαθέτει Κυνοκομείο, στο οποίο μάλιστα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 80 σκυλιά) με υλικά και μέσα που θα παρέχονται από το Δήμο και θα αφορούν στειρώσεις, εμβολιασμούς, ηλεκτρονική σήμανση, αντιμετώπιση έκτακτων ελαφρών περιστατικών, αποθεραπείες κ.α..

Επίσης, προβλέπεται να πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό κτηνιατρείο στειρώσεις και περίθαλψη για τις γάτες, βαριές χειρουργικές επεμβάσεις σε σκύλους, εξειδικευμένες εξετάσεις και ακτινογραφίες, καθώς και η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών σε ώρες που δεν λειτουργούν τα κτηνιατρεία, όπως τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια μαζί με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου Κώστα Κουμή, εκπρόσωπους της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυριάκο Κώτσογλου, στελέχη της Cyprus Airways και εκπροσώπους Τουριστικών πρακτόρων και Επιμελητηρίων της Κύπρου, με αφορμή την έναρξη της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης του Ηρακλείου με την Λάρνακα.

• Την ενημέρωση που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη σχετικά με το αίτημά μας να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

• Την ανανέωση του εξοπλισμού των οδοκαθαριστών του Δήμου μας, με την αγορά 80 εύχρηστων χειραμαξιδίων (που θα αντικαταστήσουν τα παλιά που μετρούν πολλά χρόνια λειτουργίας) και την παραλαβή 96 νέων καλαθιών απορριμμάτων τα οποία θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμους, πλατείες και πεζοδρόμια κεντρικών αρτηριών.

• Την εκδήλωση – γιορτή των εργαζομένων στον οδοκαθαρισμό της πόλης μας που πραγματοποιήθηκε στον χώρο τους στη Βίγλα, την παραμονή των Χριστουγέννων.

• Τη νέα προκήρυξη για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά 91 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Μια ακόμη προκήρυξη με σκοπό να καλυφθούν 6 θέσεις οδηγών, 36 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και 49 θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων.

• Τα κάλαντα που ακούσαμε στη Λότζια από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας, τον Σύλλογο Αλατσατιανών, τους στρατιωτικούς μουσικούς της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης και τα μέλη της χορωδίας «Αγγέλων Ωδή».

• Την επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Νέας Αλικαρνασσού με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων, που πραγματοποίησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» Γιώργος Μακράκης, η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων, Ζαμπία Λαζανάκη και η Ταμίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων Ιωάννα Βαρουχάκη.

• Τις Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Δήμου Ηρακλείου Heraklion web radio.

• Τη δωρεά 500 βιβλίων που έκανε ο γνωστός βιβλιοπώλης Μανόλης Κυριάκης στο 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του.

• Όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος «Χριστούγεννα στην πόλη 2025» που διοργανώνει ο Δήμος μας.

• Την καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το δημοτικό ρεπορτάζ στο ανακαινισμένο και πάντα φιλόξενο «Μαρίνα» στο ενετικό λιμάνι.

• Τις επετειακές συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ) στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, για τα 10 χρόνια δημιουργικής πορείας. Ο Δήμος μας συνεχίζει και ενισχύει σταθερά την ΣΟΝΚΔΗ, στηρίζοντας έμπρακτα τις νέες και τους νέους μουσικούς που επιθυμούν να ακολουθήσουν ανάλογες σπουδές και να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από τη συλλογική αυτή διαδρομή.

• Τη συνάντησή μου με τη δικηγόρο του Δήμου μας Μαρία Κατίκα, η οποία αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης από τη Νομική μας Υπηρεσία.

Η Μαρία ξεκίνησε από τον Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και συνέχισε στον Δήμο Ηρακλείου να ασχολείται με σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν ακόμη και σήμερα, όπως είναι τα εμπράγματα δικαιώματα του Δήμου μας στην έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και στις φυλακές στη Νέα Αλικαρνασσό, ζήτημα που χειρίστηκε με εξαιρετική επιτυχία.

Για όσους από εμάς γνωρίζουμε την Μαρία Κατίκα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την υπόθεση του Δήμου προσωπική της υπόθεση. Η αφοσίωσή της στις υποθέσεις προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου ήταν ολόψυχη. Υπήρξε πολύ αποτελεσματική, και αυτή την άποψη τη συμμεριζόμαστε όλοι, όπως φάνηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν το Σώμα κλήθηκε να εγκρίνει τη λύση της σύμβασής της. Την ευχαριστώ ξανά, και από τη θέση αυτή.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!