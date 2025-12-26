Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες ελπίδα από το Δημοτικό Web Radio Ηρακλείου

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες παρουσιάζει το Heraklion Web Radio, μεταφέροντας τη μαγεία των γιορτών.
Το Heraklion web radio, το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Ηράκλειου, φέρνει την μαγεία των γιορτών μέσα από 3 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.
Τα λαϊκά παραμύθια είναι λυτρωτικά. Η μαγεία του Χριστουγεννιάτικου θαύματος δίνει ελπίδα, ενθαρρύνει στο καλό, προβάλει την αγάπη.
Ακούστε τα παραμύθια μας και αισθανθείτε να σας τυλίγει η γλύκα που έχουν οι Ιστορίες των Χριστουγέννων:
Ένα παραμύθι από την Ιταλία: https://www.youtube.com/watch?v=_WI8TSuu1KU&feature=youtu.be
Ένα παραμύθι από τη Γερμανία: https://www.youtube.com/watch?v=Oc_y9Ebu3Xo&feature=youtu.be
Ένα παραμύθι από το Βέλγιο: https://www.youtube.com/watch?v=ex4e35dJysk&feature=youtu.be