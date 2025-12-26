ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες ελπίδα από το Δημοτικό Web Radio Ηρακλείου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες παρουσιάζει το Heraklion Web Radio, μεταφέροντας τη μαγεία των γιορτών.

Το Heraklion web radio, το Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Ηράκλειου, φέρνει την μαγεία των γιορτών μέσα από 3 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Τα λαϊκά παραμύθια είναι λυτρωτικά. Η μαγεία του Χριστουγεννιάτικου θαύματος δίνει ελπίδα, ενθαρρύνει στο καλό, προβάλει την αγάπη.

Ακούστε τα παραμύθια μας και αισθανθείτε να σας τυλίγει η γλύκα που έχουν οι Ιστορίες των Χριστουγέννων:

Αφήγηση: Ελπίδα Πατεράκη.

Επιμέλεια Ήχου: Κων/νος Μαυροφοράκης, Ειρήνη Παπαδάκη.

Δείτε το πρόγραμμα και ακούστε το Heraklion Web Radio ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https: https://heraklionwebradio.gr/

Λασίθι:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για την...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην έκτακτη συνεδρίαση του...

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την απώλεια...

0
Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου...

Λασίθι:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για την εκδημία του Νίκου Τζανόπουλου
Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερς αγαπούν τις γιορτές – Τρία τρανταχτά παραδείγματα των τελευταίων χρόνων

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι χάκερς θεωρούν ότι μπορούν να αδράξουν την ευκαιρία...

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια

ΠΚ team ΠΚ team -
Μαζί τους και μία γυναίκα. Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν...

Ελληνικό το καλύτερο τυρί στον κόσμο για το 2025!

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Taste Atlas ανέδειξε τη γραβιέρα Νάξου ως το...

Λασίθι:Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για την εκδημία του Νίκου Τζανόπουλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην έκτακτη συνεδρίαση του...

