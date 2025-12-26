Το σημαντικότερο ταξιδιωτικό περιοδικό του κόσμου γράφει ύμνους για τη γαστρονομική σκηνή της Κρήτης

Την κατατάσσει στη 2η θέση με τα 10 κορυφαία μέρη για φαγητό το 2026 – Στην απλότητα, βρίσκεται η τελειότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά – Οι περιοχές που συμπληρώνουν το “βάθρο”.
Η νέα λίστα του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller με τους τοπ γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο για το 2026, συμπεριλαμβάνει την Κρήτη στην πρώτη δεκάδα, δίνοντάς της την περίοπτη 2η θέση, με 1η τη Βοστώνη στις ΗΠΑ και 3η την Φεζ στο Μαρόκο.
Φέτος, το CNT δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «προορισμούς που μόλις τώρα αρχίζουν να αναγνωρίζονται για τη μοναδική τους γαστρονομική ταυτότητα, αλλά και σε εκείνους που με τον χρόνο γίνονται όλο και καλύτεροι.»
Διθύραμβοι
Διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την Κρητική κουζίνα, σημειώνει:
Το ελληνικό νησί της Κρήτης, που έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας το 2026, είναι γνωστό για την υγιεινή διατροφή και τα γαστρονομικά του διαμάντια, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τους αρχαίους Μινωίτες, των οποίων τα γκρεμισμένα παλάτια είναι διάσπαρτα στο νησί. Μεγάλο μέρος της ποικιλομορφίας των προϊόντων της Κρήτης μπορεί να αποδοθεί στο εύρος των τοπίων της: Εκτείνεται σε βαθιά φαράγγια, ψηλά οροπέδια και μια ποικίλη ακτογραμμή, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, που ονομάζεται Μεγάλο Νησί – ή Μεγάλο Νησί – από τους Έλληνες, εκτείνεται από την Ιεράπετρα στα ανατολικά μέχρι τα Χανιά στα δυτικά.
Όλα αυτά τα προϊόντα ,κάνουν την αναζήτηση τροφής σχεδόν άθλημα εδώ.
Ασκολίμπροι, βλίτα, στάκα
Την άνοιξη, οι Κρητικοί κατευθύνονται στις πλαγιές των λόφων για να βρουν ασκολίμπρους (χρυσό γαϊδουράγκαθο) και βλίτα (χόρτα αμάραντου) για μεζέδες και άγρια σπαράγγια που σερβίρονται σε ομελέτες πλούσιες με κρέμα από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, γνωστή ως στάκα.
Το φθινόπωρο στα Λευκά Όρη, από την άλλη πλευρά, είναι η εποχή που οι ντόπιοι αναζητούν άγρια μανιτάρια και μαύρες τρούφες. Κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές της Κρήτης – τα Χανιά και το Ρέθυμνο στα δυτικά, το Ηράκλειο, η κεντρική πρωτεύουσα του νησιού, και το πολύ λιγότερο επισκέψιμο Λασίθι στα ανατολικά – έχει τις δικές της σπεσιαλιτέ φτιαγμένες από αυτή την πληθώρα συστατικών.
Υπάρχει η σφακιανόπιτα – πίτα με μέλι και μυζήθρα (κατσικίσιο ή πρόβειο τυρί) στα Χανιά. Η φρεσκοψημένη μπουγάτσα, μια παραδοσιακή γλυκιά ή αλμυρή πίτα στο Ρέθυμνο,το πιο νόστιμο καπνιστό χοιρινό φιλέτο, γνωστό ως απάκι στο Ηράκλειο και οι νόστιμες πατάτες και ντομάτες του Οροπεδίου Λασιθίου.
Στα Χανιά, αφθονούν τα υπέροχα μέρη για να δειπνήσετε.
Αν η πόλη του Ρεθύμνου με το βενετσιάνικο φρούριο βρίσκεται στο πρόγραμμά σας, προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο εβδομαδιαίο Φεστιβάλ Κρητικής Διατροφής, ξεκινώντας την εβδομάδα της 1ης Ιουλίου, όταν τα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης θα είναι γεμάτα ζωή με μαθήματα μαγειρικής, μαθήματα συνδυασμού κρασιών και γαστρονομικές γευσιγνωσίες. Μην χάσετε την μπουγάτσα στο ζαχαροπλαστείο του Γιώργου Χατζηπαράσκου – είναι ένας από τους τελευταίους αρτοποιούς στην Ελλάδα που φτιάχνει φύλλο εξ ολοκλήρου στο χέρι. Στα όμορφα χωριά του Λασιθίου, μπορείτε να απολαύσετε αργά γεύματα σε μια οικογενειακή ταβέρνα που χρησιμοποιεί μόνο τα πιο φρέσκα προϊόντα.
Στο Ηράκλειο η πιο ζωντανή γαστρονομική σκηνή
Αλλά η πρωτεύουσα του νησιού, το Ηράκλειο, είναι το μέρος όπου θα βρείτε την πιο ζωντανή γαστρονομική σκηνή της Κρήτης και θα δοκιμάσετε το παραδοσιακό κρητικό κρασί. Όπου κι αν σας οδηγήσουν τα ταξίδια σας στο νησί, θα διαπιστώσετε ότι είναι αδύνατο να χάσετε την αφθονία του πραγματικά εξαιρετικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, ακρογωνιαίου λίθου της κρητικής διατροφής.
Στην απλότητα βρίσκεται η τελειότητα
Οι περισσότεροι ντόπιοι φροντίζουν τις δικές τους ελιές, και το πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία λάδι πρωταγωνιστεί σε όλα, από τραγανές σαλάτες μέχρι χορταστικό, αργά μαγειρεμένο στιφάδο. Ένα πιάτο που ξεχωρίζει είναι ο ντάκος: διπλοψημένα κριθαρένια παξιμάδια από φούρνους του χωριού, μουλιασμένα για λίγο σε νερό και στη συνέχεια επικαλυμμένα με πολτό ώριμων ντοματών, μια τριμμένη κρεμώδη μυζήθρα, λίγο πασπάλισμα ρίγανης και μια γενναιόδωρη δόση έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. Είναι βασικό στοιχείο στα περισσότερα μενού του νησιού και μια υπενθύμιση ότι η Κρήτη διαπρέπει στο να κάνει απλά πράγματα, στην εντέλεια.
Τα 10 κορυφαία μέρη για φαγητό το 2026
Σύμφωνα με το περιοδικό Condé Nast Traveller, οι τοπ προορισμοί για φαγητό το 2026,είναι:
Βοστώνη, ΗΠΑ
Κρήτη, Ελλάδα
Φεζ, Μαρόκο
Χονγκ Κονγκ
Μεδεγίν, Κολομβία
Μίνας Ζεράις, Βραζιλία
Παραμάτα, Σίδνεϊ, Αυστραλία
Πατάν, Νεπάλ
Κομητεία Πρινς Έντουαρντ, Καναδάς
Σεβίλλη, Ισπανία
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ