Τουρκία: Λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι – Τρεις νεκροί και 10 τραυματίες

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας – Οι τραυματίες μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στο Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμη 10 να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Γεσιλκέντ, στη λεωφόρο Ναζίμ Χικμέτ, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το λεωφορείο ανετράπη σε χαντάκι.

Σε σοβαρή κατάσταση ένας από τους τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία.

Η νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, σε ανακοίνωση της, ανέφερε το δυστύχημα συνέβη στις 17:10 και προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος λόγω βροχής.

