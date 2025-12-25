Κυβερνοασφάλεια: Γιατί οι χάκερς αγαπούν τις γιορτές – Τρία τρανταχτά παραδείγματα των τελευταίων χρόνων

Οι χάκερς θεωρούν ότι μπορούν να αδράξουν την ευκαιρία την περίοδο των γιορτών – Τι δηλώνουν ειδικοί κυβερνοασφάλειας.
Την ώρα που τα γραφεία αδειάζουν μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι ομάδες ασφαλείας των εταιρειών ετοιμάζονται για μια πολυάσχολη περίοδο, αποκρούοντας τους χάκερς.
Το 78% των οργανισμών δήλωσε ότι μειώνει το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των γιορτών, σύμφωνα με έρευνα
Το Axios γράφει ότι οι χάκερς θεωρούν ότι οι γιορτές είναι μια καλή ευκαιρία για να χτυπήσουν μια εταιρεία, όταν οι υπερασπιστές της θεωρητικά λείπουν.
«Δεν θα πάω να ληστέψω μια τράπεζα όταν υπάρχει φύλακας ασφαλείας μπροστά της», δήλωσε ο Τζέικομπ Ντόρβαλ, παγκόσμιος επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Sophos, στο Axios. «Θα περιμένω μέχρι να φύγει ο φύλακας», είπε χαρακτηριστικά.
Τι λένε οι στατιστικές; Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Semperis που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, το 52% των επιθέσεων ransomware κατά το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας.
Το 78% των οργανισμών δήλωσε στην ίδια έρευνα ότι μειώνει το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διακοπών των γιορτών.
Η σχετική ανάρτηση στο Χ:
Why hackers love the holidays https://t.co/pG9TJOMUg7
— Axios (@axios) December 25, 2025
Σε εγρήγορση
Οι ομάδες ασφαλείας γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι σε εγρήγορση ενώ το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας απουσιάζει, και συχνά αρχίζουν να προετοιμάζονται για αυτή την περίοδο μήνες νωρίτερα, δήλωσε ο Καρλ Φρόγκετ, διευθυντής Πληροφοριών της Deep Instinct.
Ο Φρόγκετ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος ασφαλείας στην Citi, είπε στο Axios ότι συνήθιζε να ζητά από τις ομάδες του να ολοκληρώνουν όλες τις σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις IT και εκπαίδευση των υπαλλήλων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.
Οι χάκερς συχνά εκμεταλλεύονται την περίοδο των γιορτών, όταν η προσοχή στα εταιρικά δίκτυα είναι μειωμένη, για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις phishing, ransomware και κλοπής δεδομένων.
«Αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι επιτιθέμενοι προτιμούν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο», σημείωσε ο Φρόγκετ.
Στη διάρκεια των γιορτών οι πιο γνωστές κυβερνοεπιθέσεις της τελευταίας δεκαετίας
Πολλές από τις πιο γνωστές κυβερνοεπιθέσεις της δεκαετίας αυτής συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γιορτών.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψε την εκστρατεία κατασκοπείας SolarWinds, που υποστηριζόταν από τη Ρωσία, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2020.
Μια κρίσιμη ευπάθεια στο εργαλείο καταγραφής ανοιχτού κώδικα Log4j αποκαλύφθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα του 2021.
Μόλις πέρσι, το αμερικάνικο υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι Κινέζοι χάκερς είχαν εισβάλει στα συστήματά του κατά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου.