Οι φυτικές τροφές χαρίζουν μακροζωία

Υπάρχουν ήδη πολλά επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν πώς η κατανάλωση φυτικών τροφίμων ωφελεί άμεσα τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη υγεία. Ωστόσο, νέα επιβεβαιωτικά στοιχεία έρχονται στο φως.

Αυτό το μήνα, όχι μία αλλά δύο νέες μελέτες σταθεροποίησαν την σύνδεση ανάμεσα στις φυτικές τροφές και την υγεία της καρδιάς, καθώς και της μακροζωίας.

Μακροζωία με φυτικές τροφές

Και οι δύο δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Heart Association, η πρώτη μελέτη, με τίτλο «A Plant-Centered Diet and Risk of Incident Cardiovascular Disease Through Young to Middle Adulthood» έλαβε υπόψη δεδομένα από 4.946 άτομα από το 1986 έως το 2016.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση φυτικών τροφών συνδέθηκε άμεσα με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Η δεύτερη μελέτη επικεντρώθηκε ειδικά σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη δίαιτα «portofolio», ένα πρόγραμμα διατροφής που δίνει έμφαση στις φυτικές πρωτεΐνες, τις διαλυτές φυτικές ίνες, τα φρούτα και τα μονοακόρεστα λιπαρά.

Παρόμοια με την άλλη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτός ο τρόπος διατροφής συνδέθηκε με την καλύτερη υγεία της καρδιάς. Μαζί, αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η φυτική διατροφή μπορεί να ωφελήσει κάποιον ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Η καρδιά «θέλει».. ποικιλία

Υπάρχει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον εύρημα, που σύμφωνα με τους ερευνητές πρέπει να σημειωθεί. Ενώ τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά φυτικά τρόφιμα ήταν ο κύριος παράγοντας για μια υψηλή βαθμολογία, ορισμένα ζωικά προϊόντα συνέβαλαν επίσης, όπως τα ψάρια, το κοτόπουλο και τα γαλακτοκομικά.

Αυτό δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε εντελώς τα ζωικά προϊόντα, έχοντας κατά νου την υγεία της καρδιάς σας.

Οι ειδικοί επίσης τόνισαν ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό που να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι πρέπει να τρώτε μια ποικιλία τροφών, πυκνών σε θρεπτικά συστατικά» καταλήγουν.