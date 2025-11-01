Οι ιώσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος

Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι κοινές ιώσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού και εμφράγματος.
Τα τελευταία χρόνια, οι λοιμώξεις από κορωνοϊό έχουν συνδεθεί στενά με καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως η καρδιοπάθεια και το εγκεφαλικό. Ωστόσο, μια νέα έρευνα δείχνει ότι και άλλες ιώσεις, όπως η γρίπη, ο HIV, η ηπατίτιδα C και ο έρπητας ζωστήρας, μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας και καρδιαγγειακής νόσου.
Η μετα-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, εξέτασε 155 μελέτες που εκτείνονταν σε διάστημα αρκετών δεκαετιών και διαπίστωσε ότι οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας τόσο αμέσως μετά τη λοίμωξη όσο και μακροπρόθεσμα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι νόσησαν από γρίπη είχαν έως και έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν έμφραγμα μέσα σε έναν μήνα από τη λοίμωξη, ενώ όσοι είχαν νοσήσει από Covid-19 παρουσίασαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας ή εγκεφαλικού σε σχέση με όσους δεν είχαν νοσήσει.
«Ένας από τους βασικούς τρόπους πρόληψης είναι ο εμβολιασμός», εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Κοσούκε Καουάι, αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή David Geffen του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Συνήθως εμβολιαζόμαστε για να μειώσουμε τον κίνδυνο της γρίπης ή άλλων ασθενειών, όμως τα εμβόλια φαίνεται πως προσφέρουν και ένα επιπλέον όφελος, καθώς ενδέχεται να προστατεύουν και από την καρδιαγγειακή νόσο».
Οι ερευνητές κατέληξαν ότι οι λοιμώξεις από γρίπη και κορωνοϊό σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο οξέων καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως το έμφραγμα. Οι χρόνιες λοιμώξεις, όπως ο HIV, η ηπατίτιδα C και ο έρπητας ζωστήρας, φαίνεται πως αυξάνουν μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού.
Η μελέτη επισημαίνει ακόμη ότι και άλλοι ιοί, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός, ο ιός του απλού έρπητα, η ηπατίτιδα Α, ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο δάγγειος πυρετός και ο ιός chikungunya, έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιωθεί η συσχέτιση.
Πώς επηρεάζει ένας ιός την καρδιά
Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με όσα έχουν παρατηρήσει εδώ και χρόνια οι γιατροί, ανέφερε ο Σκοτ Ρόμπερτς, αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής πρόληψης λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του Yale.
«Δυστυχώς, πολλές λοιμώξεις μπορούν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα», εξήγησε. «Οι ιοί του αναπνευστικού αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο με δύο τρόπους: έμμεσα, ενεργοποιώντας υπερβολικά το ανοσοποιητικό σύστημα, γεγονός που προκαλεί φλεγμονή, στρες και πήξη του αίματος που επηρεάζουν την καρδιά, ή άμεσα, όταν ο ιός προσβάλλει τον ίδιο τον καρδιακό ιστό».
Οι περισσότεροι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο κορωνοϊός, η γρίπη και ο RSV, δρουν μέσω του έμμεσου μηχανισμού, εξήγησε ο Ρόμπερτς, ενώ ορισμένα στελέχη εντεροϊών μπορούν να μολύνουν άμεσα τον καρδιακό μυ.
«Γενικά, όσο πιο σοβαρή είναι η ιογενής λοίμωξη, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος για καρδιαγγειακές επιπλοκές», πρόσθεσε. Αυτές οι λοιμώξεις μπορούν επίσης να επιδεινώσουν προϋπάρχουσες καρδιοπάθειες, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι προληπτικά μέτρα, όπως ο εμβολιασμός και η έγκαιρη αντιιική θεραπεία, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των περιστατικών καρδιαγγειακής νόσου, που παραμένει η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.
«Για πολλούς από αυτούς τους ιούς υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών μετά τη λοίμωξη, καθώς η σοβαρή νόσηση είναι πιο πιθανό να είναι ήπια σε ένα εμβολιασμένο άτομο», εξήγησε ο Ρόμπερτς.
Σε άτομα με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, τα εμβόλια προσφέρουν προστασία χωρίς να προκαλούν καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς περιέχουν μικρή ποσότητα ανενεργού ιού ή επιλεγμένα τμήματα του παθογόνου, διευκρίνισε ο Καουάι. Ο ανενεργός ιός δεν προκαλεί υπερβολική ανοσολογική αντίδραση που να οδηγεί σε φλεγμονή ή βλάβη στην καρδιά, ούτε έχει τη δυνατότητα να προσβάλει τους καρδιακούς ιστούς.
Σε κάθε περίπτωση, εάν ανησυχείτε για τον κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων μετά από κάποια λοίμωξη, συζητήστε το με τον γιατρό σας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ