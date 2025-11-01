ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΥΓΕΙΑ

ΠΑΓΝΗ: Πρωτοπόρος τεχνική για τους ασθενείς στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε την εφαρμογή μιας πρωτοπόρου τεχνικής (SB-DIBH), που θα προσφέρει βοήθεια σε ασθενείς με καρκίνους θώρακος, κυρίως αριστερού μαστού και πνεύμονα, οι οποίοι αποτελούν πολύ συχνές νεοπλασίες, στην Κρήτη.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην «Π» η διευθύντρια του Τμήματος, αναπλ. καθηγήτρια Μαρία Τόλια, «το Εργαστήριο διαθέτει ήδη τη μεγαλύτερη κλινική εμπειρία στην Ελλάδα, διότι μέσω της δωρεάς του εξοπλισμού Align RT (από δωρητή που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του), εξασφαλίζεται εδώ και χρόνια η ελαχιστοποίηση της άσκοπης ακτινοβόλησης της καρδιάς και του πνεύμονα.

Τι λέει στην «Π» η Μαρία Τόλια

Παράλληλα, με τη βοήθεια της δωρεάς 2 σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μοντέρνες τεχνικές ακτινοβόλησης (3D-CRT, IMRT, VMAT), οι οποίες στοχεύουν με ακρίβεια τον όγκο και μειώνουν τις παρενέργειες. Πρακτικά αποφεύγονται ανεπιθύμητες ενέργειες όπως π.χ. δερματίτιδα, βλάβη της καρδιάς ή του πνεύμονα».

Πρακτικά η συγκεκριμένη μέθοδος (SB-DIBH) σε συνδυασμό με τις τεχνικές Surface Guidance και Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) είναι εξαιρετικά χρήσιμη, διότι μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με καρκίνους θώρακος, κυρίως αριστερού μαστού και πνεύμονα, οι οποίοι αποτελούν πολύ συχνές νεοπλασίες στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως σημείωσε.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι: παρακολούθηση της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο, μείωση πιθανότητας ανακρίβειας κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στη σωστή θέση, έλεγχος κίνησης (ακούσιας, εκούσιας) του σώματος του ασθενούς. «Όλα τα παραπάνω, προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στον θεραπευόμενο», επεσήμανε.

 

PATRIS.GR

ΠΚ team
ΠΚ team
