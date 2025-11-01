«Ανακαλύπτοντας τη ζωή στην άμμο και τον ουρανό»

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου.
Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA), σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 15:30, στην Παχιά Άμμο στον Σταυρό Ακρωτηρίου.
Η δράση περιλαμβάνει εκσκαφή φωλιών της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, μέσα από την οποία μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγευτικό κύκλο ζωής αυτού του απειλούμενου είδους και τη σημασία της προστασίας του.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη σπουδαιότητα της Κρήτης και ειδικότερα της περιοχής του Σταυρού ως σημαντικού μεταναστευτικού διαδρόμου για τα πουλιά, που κάθε φθινόπωρο και άνοιξη σταθμεύουν ή περνούν από το νησί στο ταξίδι τους ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Με τηλεσκόπιο και κιάλια θα αναζητήσουμε στο πεδίο φτερωτούς επισκέπτες του φθινοπώρου.
Μια ευκαιρία για οικογένειες, εκπαιδευτικούς και φίλους της φύσης να γνωρίσουν καλύτερα τον φυσικό πλούτο της περιοχής.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
PATRIS.GR