«Παράθυρο» της Κυβέρνησης για σιδηροδρομική σύνδεση νέου αεροδρομίου-Ηρακλείου

Η Κυβέρνηση θα στηρίξει την αναζήτηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελλίου με το Ηράκλειο. Αυτό τόνισε χθες ο αναπλ. υπουργός Υποδομών, Κώστας Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χ. Μαμουλάκη, με θέμα την αναγκαιότητα υλοποίησης μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη και τη διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού.
Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η ενίσχυση του ενεργού δικτύου και η προώθηση έργων αποκατάστασης και ασφάλειας, ειδικά μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Επεσήμανε, ωστόσο, πως αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει έργα σταθερών συγκοινωνιών στην Κρήτη, πέραν των υφιστάμενων ορίων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η Κυβέρνηση θα υποστηρίξει ενεργά την πρωτοβουλία.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση να απευθυνθεί σχετικό ερώτημα στον αρμόδιο επίτροπο, κ. Τζιτζικώστα, για τη διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια νέα σιδηροδρομική χάραξη συνεπάγεται απαλλοτριώσεις, με αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες που θα επηρεαστούν.
Από την πλευρά του, ο κ. Μαμουλάκης επεσήμανε ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι η καταλληλότερη για την προώθηση του έργου, επισημαίνοντας πως το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα τα τελευταία πέντε χρόνια, χωρίς ανταπόκριση από τους προηγούμενους υπουργούς.
Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επιπλέον ζητήματα χάραξης και απαλλοτριώσεων, καθώς οι σχετικές μελέτες του ΒΟΑΚ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ σημείωσε ότι τα γεωμορφολογικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν με σύγχρονες τεχνολογίες. Τόνισε επίσης τη σημασία της σιδηροδρομικής σύνδεσης για τους πολίτες που δεν διαθέτουν ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά στη διαδρομή από το Ηράκλειο προς το νέο αεροδρόμιο, απόσταση περίπου 30-40 χιλιομέτρων.
Όπως τονίζει ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής και μέλος της Ανοικτής Επιτροπής για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Λευτέρης Μιχελάκης, υπάρχει θετική εξέλιξη και φως στο τούνελ για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Επίσης, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν τα αναγκαία χρηματοδοτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Λ. Μιχελάκης
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται οι σχετικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης να προχωρήσει σε διεκδίκηση των αναγκαίων κονδυλίων, ώστε να αρχίσουν οι σχετικές μελέτες, με αφετηρία τη σύνδεση του Ηρακλείου με το αεροδρόμιο Καστελλίου.
Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί τις επόμενες μέρες η Ανοικτή Επιτροπή για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, που θα ζητήσει την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα πρέπει να συστρατευθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, η ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης, η κλιμάκωση των αναγκών μετακίνησης, αναδεικνύουν -με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο- την ανάγκη του δημόσιου αγαθού της ασφαλούς μετακίνησης, την οποία θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ