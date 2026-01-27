Αναζήτηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν στην Γαλλία μέσω Ρουμανίας

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο λόγος που οι οπαδοί του Δικεφάλου επέλεξαν τη διαδρομή Βουλγαρία – Ρουμανία – Ουγγαρία και όχι χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στην Ρουμανία, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Το βαν, που μετέφερε τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά στη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με την Λιόν για το Europa League, προσπέρασε και σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη διαδρομή, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, αποτελεί συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των «ασπρόμαυρων» οπαδών, καθώς οι αυτές οι τρεις χώρες είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές στα σύνορα χωρών εκτός Ε.Ε, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής...

0
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής...

0
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-header-ad
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το Ελληνικό Μουσείο Αδελαΐδας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Επόμενο άρθρο
Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν: Όλο και ψηλότερα ο ρυθμός των προκρατήσεων – Επιλέγουν και πάλι Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου και επίσημα ο Χρήστος Παπαδάκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Και επίσημα αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου είναι ο Χρήστος Παπαδάκης....

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: Γιατί βγήκαν εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα

ΠΚ team ΠΚ team -
Διευκρινίσεις από τον ΕΟΦ για τον κατάλογο με τα...

Συναυλία με τον Γιώργο Χατζηνάσιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας...

Φιλιππινέζοι θα καλύψουν τα κενά εργαζομένων στον τουρισμό της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
«Περιμένουμε πάνω από 2.000 φέτος στο νησί», λέει ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST