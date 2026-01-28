Δυστύχημα στη Ρουμανία: Τα αναπάντητα ερωτήματα για το μοιραίο τροχαίο και ο θρήνος των οικογενειών

Θλίψη έχει προκαλέσει το δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία προκάλεσε το θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα.

Στο βαν επέβαιναν τέσσερις φίλαθλοι από την Αλεξάνδρεια, ένας από τον Εύοσμο, ένας από τις Συκιές και ο οδηγός από την Κατερίνη, με τρεις νεαρούς οπαδούς ηλικίας 25, 27 και 30 ετών σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη.

Ο Έλληνας πρόξενος στη Ρουμανία μαζί με τη διερμηνέα της Πρεσβείας βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να παράσχουν προξενική αρωγή, συντονίζοντας τις διαδικασίες ταυτοποίησης και επαναπατρισμού των θυμάτων με τις ρουμανικές αρχές.

Ο Έλληνας πρόξενος στη Ρουμανία και η διερμηνέας της Πρεσβείας βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, προκειμένου να παράσχουν προξενική αρωγή στους τραυματίες. Παράλληλα, συντονίζουν με τις ρουμανικές αρχές τις διαδικασίες ταυτοποίησης και επαναπατρισμού των θυμάτων.

Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές της Ρουμανίας εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στους Έλληνες φιλάθλους. Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας στο ρουμάνικο μέσο digi24, ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος. Πραγματοποίησε μια προσπέραση, όχι μάλιστα οριακή -είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα– όμως, σε κάποια στιγμή, έστριψε το όχημα προς τα αριστερά, ελαφρά, λίγο-λίγο, αλλά έστριψε και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό», δήλωσε ο Τίτι Αουρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Ή μπορεί να πρόκειται για μια έντονη διάσπαση προσοχής – κάτι που συμβαίνει συνήθως σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία, που κάνουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, τι σημασία έχει άλλη μία, πιστεύοντας ότι έχει ήδη τελειώσει την προσπέραση».

Σύμφωνα με τον ειδικό, «είτε μπήκε σε συζήτηση ή αντιπαράθεση με κάποιον μέσα στο μικρό λεωφορείο, είτε κοίταξε το κινητό του· δηλαδή μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα έστριβε προς τα αριστερά.

Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας – ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού – γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR».

Κανονικά ο αγώνας ΠΑΟΚ – Λιόν, με φόρο τιμής στα θύματα

Η UEFA αποφάσισε πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την τραγωδία. Η ΠΑΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τον τρόπο απόδοσης τιμής στα θύματα, ενώ οι σημαίες στην Τούμπα θα κυματίζουν μεσίστια.

Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, ταξίδεψε στη Ρουμανία μαζί με νομικούς εκπροσώπους για να συνδράμουν στις διαδικασίες και να στηρίξουν τους τραυματίες. Παράλληλα, υπάρχει συντονισμός με το Μέγαρο Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία.

Μητσοτάκης: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος» για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός, δηλώνοντας συγκλονισμένος από την απώλεια των νέων ανθρώπων.

Όπως σημείωσε, «Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Επιβεβαίωση από την ελληνική πρεσβεία – Συνεχής επικοινωνία με τις αρχές

Η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι επιβεβαίωσε ότι οι επτά νεκροί ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν προς τη Γαλλία. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ προσωπικό της πρεσβείας συνδράμει τις οικογένειες των θυμάτων και παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες φίλων και συγγενών

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ. Όπως ανέφερε, γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους.

Η περιγραφή του για την αγωνία των γονιών και των φίλων είναι συγκλονιστική: «Στο σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος με ελικόπτερο, να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε ο καημένος, ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου’.» Οι οπαδοί προέρχονταν από συνδέσμους της Ημαθίας, της Κατερίνης και της δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, τρεις από τους νεκρούς κατάγονταν από την περιοχή της Αλεξάνδρειας και ένας από την Κατερίνη.

Σύμφωνα με το MEGA, δύο ακόμη φίλοι του ΠΑΟΚ ακύρωσαν την τελευταία στιγμή το ταξίδι τους με το μοιραίο βαν, αποφεύγοντας έτσι την τραγωδία.

«Μου επιβεβαίωσαν από την πρεσβεία ότι σκοτώθηκε ο αδερφός μου»

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας 30χρονος από τη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός του δήλωσε στο MEGA ότι επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία, η οποία του επιβεβαίωσε τον θάνατο του συγγενή του.

«Είναι τρεις τραυματίες, ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά. Δεν έχω μιλήσει ακόμα σχεδόν τίποτα.

Το μόνο που μίλησα ήταν Πρεσβεία και με επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός. Με κάλεσε το παλικάρι ότι κάτι έγινε σε άλλον και με πήραν εμένα τηλέφωνο. Και από εκείνη την ώρα ψάχνω να βρω τι και πώς, έως που μίλησα εγώ με το παλικάρι. Μου είπε αυτός και μετά πήρα τηλέφωνο Πρεσβεία και έμαθα ότι ήταν όντως αυτός μέσα στους επτά νεκρούς.

Τι να σου πω τώρα; Εγώ επειδή έχω σύγχρονο αμάξι… επειδή απ’ ό,τι είδα στο βίντεο δεν άναψαν φλας, μπορεί να τους στράβωσε το τιμόνι μόνο του», είπε συγκλονισμένος.

Τροχαίο με φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή φορτηγού και οχήματος στη Ρουμανία.

Συγκλονίζει και η μαρτυρία φίλου των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία. Οι φίλαθλοι ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν, στο πλαίσιο του Europa League.

Ο Σάκης Λαγογιάννης, ιδιοκτήτης ψητοπωλείου, περιέγραψε μιλώντας στο MEGA πως τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα για το ταξίδι. «Τον περίμεναν πώς και πώς», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πολυαναμενόμενο αγώνα.

«Πήγαιναν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι είχε δει κάποιους από τους φιλάθλους λίγες μόλις ώρες πριν ξεκινήσουν το μοιραίο τους ταξίδι.

«Είμαι καλά» – Επικοινωνία με έναν από τους τραυματίες

Όπως εξήγησε ο κ. Δελιόπουλος, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν κατάφερε να επικοινωνήσει με γνωστούς του στην Αλεξάνδρεια. «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ένας ****, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε ‘είμαι καλά, τρακάραμε’, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουνε.»

«Προχτές κόβαμε τη βασιλόπιτα μαζί» – Η κοινότητα σε σοκ

Σύμφωνα με τον κ. Δελιόπουλο, η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας είναι συγκλονισμένη. «Ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος… Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα.»

Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν από την Αλεξάνδρεια και ηλικίας 21 έως 24 ετών. Η κοινότητα παραμένει σε σοκ, αναμένοντας επίσημη ενημέρωση από τις ρουμανικές αρχές για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την κατάσταση των τραυματιών.

Αδελφός ενός εκ των θυμάτων ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την πρεσβεία για τον θάνατο του συγγενή του, δηλώνοντας συγκλονισμένος από το γεγονός.

Συλλυπητήρια από τον Ολυμπιακό και τον αθλητικό κόσμο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ποτέ ξανά»

Σε συγκινητική ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τους φιλάθλους που χάθηκαν, εκφράζοντας βαθιά οδύνη και υποσχόμενη στήριξη στις οικογένειές τους. «Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους… Μια ευχή μόνο: Ποτέ ξανά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πολιτικά κόμματα και θεσμοί εκφράζουν θλίψη

Συλλυπητήρια εξέφρασαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, τονίζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια νέων ανθρώπων.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.