Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Στην Εισαγγελία Τρικάλων αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφάλειας και τον τεχνικός βάρδιας που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Όπως έγινε γνωστό σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από την Πυροσβεστική για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Καταθέσεις εργαζομένων για διαρροή

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Οι συλληφθέντες εξετάστηκαν χθες από αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και τέθηκαν υπό κράτηση μετά τις συλλήψεις τους. Σήμερα Τετάρτη θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών

Αργά χθες το βράδυ η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι πραγματογνώμονες

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου.

Επίσης ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.