Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Τον οδικό χάρτη της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr, που οδηγεί τους πολίτες από τα δικαστήρια στα συμβολαιογραφικά γραφεία για τη δημοσίευση όλων των τύπων των διαθηκών (μυστικών, δημοσίων και ιδιόγραφων), περιέγραψε πριν από λίγες ημέρες η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου Ελένη Κοντογεώργου εξηγώντας βήμα-βήμα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να εφαρμόζουν οι συνάδελφοί της ώστε να ολοκληρώνεται με ασφάλεια η νέα αυτή διαδικασία που μέχρι πριν από λίγο καιρό γινόταν στα Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Πριν συμπληρωθούν οι πρώτες εκατό ημέρες από τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, σηματοδοτώντας το πέρασμα της δημοσίευσης των διαθηκών σε νέα εποχή, τα ερωτήματα και οι απορίες των συμβολαιογράφων σε νoμικό και τεχνικό επίπεδο είναι εκατοντάδες. Επίσης εκατοντάδες πολίτες, όπως προκύπτει από τα τηλεφωνήματα που δέχονται συμβολαιογράφοι, ζητούν διευκρινίσεις για να μάθουν ποια έγγραφα απαιτούνται για τη δημοσίευση της διαθήκης,

την κήρυξή της σε κύρια και την εν γένει τακτοποίηση των κληρονομικών τους θέματα, πόσο διαρκεί η διαδικασία, ποιο είναι το κόστος και σε ποιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν δύο φορές το ίδιο πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης, μία από τα δικαστήρια και μία από τον συμβολαιογράφο της επιλογής τους.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρακολούθησαν τη διαδικτυακή αυτή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας. Στις τρεις και πλέον ώρες που διήρκεσε η παρουσίαση συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 συμβολαιογράφοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έθεσαν πάνω από 500 ερωτήσεις που αποσκοπούν στη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς όλος ο όγκος της δημοσίευσης των διαθηκών έχει μεταφερθεί πλέον στα συμβολαιογραφικά γραφεία. Για να γίνει αντιληπτό το εύρος των υποθέσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι συμβολαιογράφοι αρκεί να αναφερθεί ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί οι αιτήσεις να φτάσουν και τις 300.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή, που έχει πλέον μειώσει τις ουρές και τις πολύμηνες αναμονές στα δικαστήρια για τη δημοσίευση των διαθηκών προς όφελος των πολιτών-κληρονόμων, εφαρμόστηκε αρχικά για υποθέσεις με ληξιαρχική πράξη θανάτου από 1ης Νοεμβρίου 2025 και εντεύθεν. Στη συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση αποφασίστηκε να έχει αναδρομική ισχύ ανεξάρτητα από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, προκειμένου να αποφορτιστούν τα δικαστήρια από τις χιλιάδες αιτήσεις που εκκρεμούσαν, κυρίως στα μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας. Ετσι, ολοκληρώνονται με ασφάλεια και σύντομα οι αναγκαίες ενέργειες που φέρνουν και έσοδα στα δημόσια ταμεία από την τακτοποίηση των αναλογούντων φόρων κληρονομίας.

Με βάση όσα διατυπώθηκαν υπό τη μορφή ερωτήσεων και αποριών κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης των συμβολαιογράφων που έχουν πλέον κομβικό ρόλο στη δημοσίευση των διαθηκών, «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τόσο στο κομμάτι που αφορά τη σύνταξη των διαθηκών, όσο και σε αυτό που αφορά τη δημοσίευσή τους.

Τα 11 «κλειδιά» ενόψει και των μεταρρυθμίσεων που έρχονται σε όλο το φάσμα του κληρονομικού δικαίου είναι:

1. Τη διαθήκη, που είναι η απόλυτη έκφραση της βούλησης του κάθε ατόμου, την καταθέτει ο ίδιος ο διαθέτης και ο ίδιος την ανακαλεί.

Δεν υπάρχει περίπτωση κατάθεσης της διαθήκης με πληρεξούσιο. Η εκδοχή αυτή συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που επεξεργάστηκε το νέο κληρονομικό δίκαιο, αλλά τελικά δεν επικράτησε. Αντίθετα, υπερίσχυσε η άποψη να καταθέτει αυτοπροσώπως τη διαθήκη ο διαθέτης και να μην την καταθέτει διά πληρεξουσίου ή με κομιστή.

2. Τι πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν στα χέρια τους ιδιόγραφη διαθήκη και πότε είναι υποχρεωτική η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη; Πότε είναι υποχρεωτική η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας;

Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας είναι υποχρεωτική: 1) όταν τιμάται πρόσωπο, πλην των συγγενών της πρώτης τάξεως της εξ αδιαθέτου διαδοχής και του συζύγου, το οποίο περιλαμβάνεται στις λοιπές τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής, δηλαδή εξωτικός (πρόσωπο που δεν ανήκει στον πυρήνα στου στενού συγγενικού περιβάλλοντος),

2) όταν αυτή προσκομίστηκε προς δημοσίευση μετά την πάροδο διετίας από τον θάνατο του κληρονομουμένου, ανεξαρτήτως ιδιότητας του τιμωμένου. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη και να κηρυχθεί κύρια η ιδιόγραφη διαθήκη, διατάσσεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, καλείται σε υποχρεωτικά τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Μπορεί ένα εξωτερικό έλλειμμα ως προς την ημεροχρονολογία να ακυρώσει την ιδιόγραφη διαθήκη;

Ο συντάκτης της ιδιόγραφης διαθήκης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη σύνταξή της ως προς τη χρονολογία και την υπογραφή της. Τι γίνεται όμως όταν η ιδιόγραφη διαθήκη δεν έχει χρόνο σύνταξης; Οι συμβολαιογράφοι στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσουν το νομολογιακό ίχνος των δικαστηρίων. Για παράδειγμα, μπορεί να μην αναφέρεται ότι η διαθήκη συντάσσεται την 1η/1/ 2026, αλλά από το κείμενο να προκύπτει ότι γράφτηκε την Πρωτοχρονιά του 2026, οπότε σε αυτήν περίπτωση… θεραπεύεται το ελάττωμα.

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων ψευδής, εσφαλμένη ή ελλιπής χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Σε ό,τι αφορά την έλλειψη υπογραφής σκοπός είναι να φανεί η πραγματική βούληση του διαθέτη και να μην… εξοστρακίζεται με την επίκληση ενός εξωτερικού ελαττώματος. Εφόσον όλο το κείμενο με τη βούληση του διαθέτη είναι γραμμένο με το χέρι του διαθέτη και από τη στιγμή που αναφέρεται το όνομα του διαθέτη, υπερκαλύπτεται η έλλειψη της υπογραφής, όπως έχει αποφανθεί ήδη και η Δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν πως, κατά πάγια νομολογία των δικαστηρίων, δημοσιεύονται μόνο τα πρωτότυπα και όχι οι φωτοτυπίες των διαθηκών, ακόμα και αν αυτές είναι επικυρωμένες από κάποιο ΚΕΠ. Ο συμβολαιογράφος που θα παραλάβει μια τέτοια διαθήκη σε φωτοτυπία αιτιολογημένα θα αναφέρει γιατί δεν προβαίνει στη δημοσίευσή της.

4. Για να εκκινήσει η διαδικασία δημοσίευσης διαθήκης στην ψηφιακή πλατφόρμα το πρώτο πράγμα που απαιτείται να γίνει είναι να προσκομιστεί στον συμβολαιογράφο ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αμέσως μετά ο συμβολαιογράφος δημοσιεύει τη διαθήκη στην πλατφόρμα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

5. Για τη δημοσίευση της διαθήκης δεν είναι αναγκαία η παρουσία του αιτούντος στον συμβολαιογράφο, ο οποίος εκδίδει αντίγραφο της διαθήκης και ενσωματώνεται στο πρακτικό της δημοσίευσης της διαθήκης, και αυτό με τη σειρά του ψηφιακά υπογεγραμμένο αναρτάται στο Μητρώο των Διαθηκών.

6. Πιστοποιητικά διαθήκης πριν και μετά την 1η Νοεμβρίου 2025: Για διαθήκες που αφορούν θανάτους από την 1η Νοεμβρίου 2025 και μετά αρκεί ένα πιστοποιητικό που θα δώσει ο συμβολαιογράφος μέσα από την πλατφόρμα. Αν όμως ο θάνατος του διαθέτη έχει συμβεί πριν από την 1η/11/2025, τότε οι συγγενείς του είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν πιστοποιητικό και από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ωστόσο, από τις 16/9/2026, δηλαδή από την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους, οπότε και θα υπάρξει ένωση των αρχείων, θα μπορούν οι συμβολαιογράφοι μέσα σε λίγες μέρες να εκδίδουν και να παραδίδουν στον πολίτη το αναγκαίο πιστοποιητικό και εκείνοι με τη σειρά τους θα είναι απόλυτα καλυμμένοι και δεν θα απαιτείται να προσφεύγουν σε κανένα άλλο δικαστήριο.

7. Ποιο είναι το κόστος και ποια η διάρκεια των πιστοποιητικών. Ποτέ παίρνει στα χέρια του ο αιτών το πιστοποιητικό;

Το κόστος για τη δημοσίευση διαθήκης ανέρχεται σε 35 ευρώ, ενώ για το πρακτικό δημοσίευσης στα 45 ευρώ. Η μετάβαση της δημοσίευσης των διαθηκών από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους είχε σκοπό να βάλει τέλος στις πολύμηνες αναμονές.

Αρχικά όταν στην ψηφιακή πλατφόρμα δημοσιεύονταν διαθήκες με ημερομηνία θανάτου από 1ης/12/2025 και μετά οι ενδιαφερόμενοι έπαιρναν το πιστοποιητικό μέσα σε δύο μέρες. Μετά τη νομοθετική ρύθμιση που εντάσσει στην πλατφόρμα και τις διαθήκες για θανάτους που έχουν συμβεί πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025, λόγω του όγκου των διαθηκών το πιστοποιητικό εκδίδεται σε πέντε εργάσιμες αφού πληρωθεί το παράβολο. Οσο για τη διάρκεια του πιστοποιητικού μπορεί να έχει ισχύ για περίπου έναν χρόνο.

8. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη και πώς μπορεί να επηρεάσουν στην έκδοση του πιστοποιητικού;

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά η πρακτική έχει δείξει πως τα πιο συνηθισμένα λάθη στις αιτήσεις αφορούν το μικρό όνομα του θανόντος και την ημερομηνία θανάτου, με αποτέλεσμα μέχρι να γίνει η αναγκαία διασταύρωση και διόρθωση να περνά ένα χρονικό διάστημα, ώστε ο συμβολαιογράφος να εκδώσει σωστά το πιστοποιητικό. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συνιστούν στους ενδιαφερομένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη σύνταξη των αιτήσεων.

9. Πότε χτυπά… κόκκινο η πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της διαθήκης;

Σε περίπτωση ανάκλησης διαθήκης η πλατφόρμα δεν… επιτρέπει την ολοκλήρωση της δημοσίευσης, καθώς χτυπά… καμπανάκι και έτσι ενημερώνεται ο συμβολαιογράφος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη δημοσίευση της διαθήκης γιατί έχει ανακληθεί και δεν ισχύει.

10. Τι γίνεται με τους Ελληνες του εξωτερικού; Πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

Πραγματοποιείται πλήρης διασύνδεση του Μητρώου Διαθηκών με τα προξενεία, ώστε να διευκολύνονται οι Ελληνες του εξωτερικού και να μπορούν να διενεργούν με ασφάλεια από τον τόπο της κατοικίας τους όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τακτοποίηση των κληρονομικών τους θεμάτων.

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τις διαθήκες που είναι γραμμένες σε άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά; Ποιος μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση;

Το ζήτημα των διαθηκών που δεν είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Για να έχει ισχύ μια τέτοια διαθήκη θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη. Το έργο αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ο ίδιος ο συμβολαιογράφος, ακόμα και αν γνωρίζει άριστα τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται με επίσημο τρόπο, δηλαδή από πιστοποιημένο δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και το περιεχόμενό της στην ελληνική γλώσσα να είναι επικυρωμένο.