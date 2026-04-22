Μυλοπόταμος: Παρέμβαση για τον ΒΟΑΚ – Ενημέρωση Πολιτών για τις απαλλοτριώσεις

Ο Δήμος Μυλοποτάμου με συνέπεια και θεσμική υπευθυνότητα παρεμβαίνει ουσιαστικά στα ζητήματα που αφορούν την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής στην περιοχή, με αιχμή τον νέο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και τις επιπτώσεις του στις τοπικές κοινωνίες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος έδωσε το παρών στην επίσκεψη τουΥπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα στην Κρήτη, με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου κ. Γεώργιο Κλάδο και τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωσήφ Βουκάλη να συμμετέχουν στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρουσία του Υπουργού στο νησί.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Δημοτική Αρχή έθεσε με σαφήνεια ενώπιον του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα και της αναδόχου εταιρείας τα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πλήρη και άμεση σύνδεση του Πανόρμου με το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, μέσω ελαφράς μετατόπισης της προβλεπόμενης χάραξης, ώστε να διασφαλιστεί η οδική προσβασιμότητα σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς κόμβους του Δήμου.
Όπως υπογραμμίστηκε, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αφορά μόνο την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της περιοχής, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση και ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του Πανόρμου, τη λειτουργική διασύνδεσή με την ενδοχώρα και τη συνολική αναπτυξιακή ισορροπία της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου, με συντονισμό του Αντιδημάρχου κ. Ιωσήφ Βουκάλη και σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, πραγματοποίησε την Τρίτη 21 Απριλίου, ενημερωτική συνάντηση και συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στο Πέραμα, παρουσία των αντιδημάρχωνκ. Μιχόπουλου Δημήτριου, Νύκταρη Αστρινού, Ζερβού Μιχαήλ, των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας τουΔ. Μυλοποτάμου.
Η συνάντηση αφορούσε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες, των οποίων η περιουσία θίγεται από την απαλλοτρίωση λόγω της κατασκευής του έργου. Οι απαλλοτριώσεις αφορούν ακίνητα εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελιανών, Πανόρμου, Σκεπαστής, Μελιδονίου, Μπαλί, Βλυχάδας και Σισσών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρασχέθηκαν σαφείς και τεκμηριωμένες οδηγίες προς τους Προέδρους και τους πολίτες, προκειμένου να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συγκεκριμένη συνθήκη και να ανταποκριθούν με πληρότητα στις απαιτήσεις της διαδικασίας. Ο Δήμος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, διαθέτει όλα τα απαραίτητα έντυπα, ώστε κάθε δημότης να έχει άμεση πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό και στις πληροφορίες που χρειάζεται.
Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, δήλωσε:
«Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο καθοριστικής σημασίας για τον Μυλοπόταμο και δεν μπορεί να προχωρά χωρίς ουσιαστική μέριμνα για τις ανάγκες της περιοχής. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και σταθερά, διεκδικώντας λύσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας,ενώ ευχαρίστησε τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα για τη στάση και το ενδιαφέρον τους προς τα αιτήματα του δήμου»
Η Δημοτική Αρχή με παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με θεσμικές παρεμβάσεις και με άμεση ενημέρωση των πολιτών, συνεχίζει να διεκδικεί λύσεις, να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και να προωθεί με σταθερότητα τα δίκαια αιτήματα του Μυλοποτάμου.
Γραφείο τύπου δήμου Μυλοποτάμου