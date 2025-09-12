Οκτώβριος 2025: Δυνατά το Ρέθυμνο με πληρότητες έως 80%

Το Ρέθυμνο και συνολικά η Κρήτη ζουν έναν… δεύτερο Αύγουστο, με τα ξενοδοχεία να αγγίζουν πληρότητες 70–80 % για τον Οκτώβριο 2025. Η αύξηση των αεροπορικών αφίξεων κατά 4,7 % για Σεπτέμβριο–Οκτώβριο ενισχύει τη ζήτηση, ενώ γεγονότα όπως το διεθνές τουρνουά SOCCA (16–22 Οκτωβρίου) δίνουν έξτρα ώθηση στις κρατήσεις.

Όμως, πίσω από τις εντυπωσιακές πληρότητες κρύβεται ένα… παράπονο: οι τουρίστες ξοδεύουν λιγότερα. Σύμφωνα με τοπικούς φορείς, οι επισκέπτες προτιμούν τα βασικά έξοδα –διαμονή και μεταφορές– ενώ περιορίζουν τις εξόδους για φαγητό και διασκέδαση. Το αποτέλεσμα; Γεμάτα ξενοδοχεία αλλά… άδεια ταμεία για αρκετές επιχειρήσεις εστίασης.

Η επέκταση της σεζόν είναι γεγονός, αλλά αν δεν αυξηθεί η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, οι επαγγελματίες του τουρισμού φοβούνται ότι το οικονομικό όφελος θα μείνει πίσω από τις προσδοκίες