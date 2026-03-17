«Όλοι Μαζί Μπορούμε»: Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στην πανελλήνια δράση δενδροφύτευσης στις 22/03 στον Καλαθά

Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στην πανελλήνια εθελοντική δράση, με την δενδροφύτευση εκατοντάδων δέντρων: «Όλοι Μαζί Μπορούμε», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου στον Καλαθά στις 11:00 π.μ..

Σημείο συνάντησης των εθελοντών θα αποτελέσει το 3ο Νηπιαγωγείο, επί της οδού Πιστολάκη.

Στο πλαίσιο της δράσης θα φυτευτούν πλατύφυλλα και βραδύκαυστα δέντρα, επιλεγμένα με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιοχών όπου φυτεύονται. Η προμήθειά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Η πρωτοβουλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» δραστηριοποιείται από το 2011 σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον, η υγεία και η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της, τα δέντρα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της φύσης, καθώς η παρουσία τους είναι καθοριστική για τη λειτουργία του πλανήτη.

Η αξία τους είναι τόσο σημαντική που η παρουσία τους καθορίζει την ίδια την λειτουργίας του πλανήτη. Παρόλα αυτά η συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στα δέντρα, ειδικά με τον τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.

Γι’ αυτό τον λόγο, δράσεις όπως η δεντροφύτευση αποτελούν σημαντικές περιβαλλοντολογικές κινήσεις που επανορθώνουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και βοηθούν καθοριστικά τον πλανήτη γη να ανασάνει με αυτοπεποίθηση. Ποια είναι, όμως, τα 10 οφέλη από τη δεντροφύτευση;

Τα δέντρα απορροφούν το Διοξείδιο του Ανθρακα – CO2 αφαιρώντας το από τον αέρα, ενώ συγχρόνως απελευθερώνουν οξυγόνο. Ετησίως, ένα στρέμμα δέντρων απορροφά την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα ίση με την οδήγηση ενός αυτοκινήτου για 26 000 μίλια. Τα δέντρα είναι τα κύρια εργαλεία επιβίωσής μας: μόνο ΕΝΑ δέντρο μπορεί να παράγει αρκετό οξυγόνο για τέσσερις ανθρώπους.