Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των «προθύμων» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Στα μπλόκα παραμένουν οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ, ενώ ζητάνε εκ νέου ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Αισιόδοξοι βγήκαν οι «πρόθυμοι» αγρότες που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Σε δηλώσεις του ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού, ανέφερε ότι υπήρχε καλό κλίμα και η κυβέρνηση υποσχέθηκε να υπάρξουν βελτιώσεις στα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, σημείωσε ότι στη συζήτηση 3,5 ωρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να αλλάξει κάτι για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές;

Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

  2. Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

  3. Νέοι αγρότες

  4. Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

  5. Πράσινη μετάβαση

  6. Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

  7. Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

  8. Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

  9. Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

  10. Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

  11. Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

  12. Ενίσχυση θερμοκηπίων

  13. Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

  14. Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

  15. Εργάτες γης

  16. ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

  17. Εκπαίδευση αγροτών

  18. Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

  19. Τιμές φυτοφαρμάκων

  20. Ευλογιά

Τι θα κάνουν τα υπόλοιπα μπλόκα;

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι εκπρόσωποι έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία αποτελείται από τα υπόλοιπα 62 μπλόκα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους.

Τα 62 μπλόκα που βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους. Μάλιστα, σήμερα 15:00 με 18:00 (σ.σ. την ώρα της συνάντησης στο Μαξίμου) αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από το μπλόκο της Νίκαιας έκλεισαν την Παλιά Εθνική Βόλου – Αθήνας στο ύψος του χωριού Αχιλλείου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης ως προς το επικείμενου ραντεβού της κυβέρνησης με τους αποσχιθέντες. Παράλληλα, και στα Μάλγαρα έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα, ενώ ζητάνε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό σε νέο ραντεβού, σύμφωνα με τους όρους που έχουν ήδη αναφέρει.

Μάλιστα, όπως τονίζουν στο «Βήμα», οι εκπρόσωποι από τα 62 μπλόκα επιθυμούν να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αντιδράσεις από τα άλλα μπλόκα

Ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ασκούν κριτική σε δύο μέλη τους που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Κατηγορούν τους συναδέλφους τους ότι ενήργησαν χωρίς να τηρήσουν τις προηγούμενες αποφάσεις του συλλόγου και χωρίς να υπάρχει συνεννόηση πριν από τη συμμετοχή τους στη συνάντηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο μέλη της συντονιστικής επιτροπής, «κινητοποιούμενα μεμονωμένα και με κομματικά κίνητρα», αποφάσισαν ανεξάρτητα να παρευρεθούν στη συνάντηση, παραβιάζοντας τη «γραμμή» που είχε συμφωνηθεί από όλους στην αρχή των κινητοποιήσεων. Ο σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι αυτοί οι εκπρόσωποι δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό τους.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας στηρίζουν πλήρως τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και δεν πρόκειται να διασπαστούν, παρά τις προσπάθειες που αποδίδονται σε κυβερνητικές κινήσεις. Τονίζεται πως παραμένουν ενωμένοι στον κοινό τους αγώνα για επιβίωση, ανεξαρτήτως των «εφιάλτων» που μπορεί να προκύψουν.

