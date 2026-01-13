Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των «προθύμων» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Στα μπλόκα παραμένουν οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ, ενώ ζητάνε εκ νέου ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Αισιόδοξοι βγήκαν οι «πρόθυμοι» αγρότες που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Σε δηλώσεις του ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού, ανέφερε ότι υπήρχε καλό κλίμα και η κυβέρνηση υποσχέθηκε να υπάρξουν βελτιώσεις στα ήδη υπάρχοντα μέτρα. Ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, σημείωσε ότι στη συζήτηση 3,5 ωρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να αλλάξει κάτι για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές;
Μετά από 3,5 ώρες παραγωγικές και χρήσιμες, ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
Έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Νέοι αγρότες
Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών
Πράσινη μετάβαση
Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας
Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος
Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα
Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο
Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας
Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές
Ενίσχυση θερμοκηπίων
Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι
Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία
Εργάτες γης
ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού
Εκπαίδευση αγροτών
Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης
Τιμές φυτοφαρμάκων
Ευλογιά