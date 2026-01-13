ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Λίγο μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των «προθύμων» στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου.

Το κλίμα στις τάξεις του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένει βαρύ και τα «τυράκια» που μοιράζει η κυβέρνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις δεν… τρώγονται.

Με τον πρωθυπουργό να απειλεί ευθέως όσους αντιδρούν στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε:

Να συμμετέχει με μια μικρή αντιπροσωπεία στη κλειστή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλοκων, το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παλαμά Καρδίτσας όπου προτείνει στη ΠΕΜ:

Κλιμάκωση του αγώνα με πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων στο Σύνταγμα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, λεωφορεία με ενιαίο ΜΠΛΟΚΟ διαρκείας για ημέρες στο κέντρο της Αθήνας

Μέχρι να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού

Να πραγματοποιηθεί κάλεσμα σε όλον τον λαό της Αθήνας, σε σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους, συλλογικότητες να συνδράμουν στο συλλαλητήριο

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25+10 εκπροσώπους των 62 Μπλόκων για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, όλα τα προϊόντα των αγροτικών κλάδων, όλες οι περιοχές της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τέλος το Μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την αποβολή εκείνων των αγροτών και των τρακτέρ τους, που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανάσα καλοκαιρίας αύριο στην Κρήτη πριν την...

0
Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στην...

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα...

0
Η «Τρίτη και 13» θεωρείται από πολλούς μια… γρουσούζικη...

Ανάσα καλοκαιρίας αύριο στην Κρήτη πριν την...

0
Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στην...

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα...

0
Η «Τρίτη και 13» θεωρείται από πολλούς μια… γρουσούζικη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των «προθύμων» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Στα μπλόκα παραμένουν οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ, ενώ ζητάνε εκ νέου ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
Επόμενο άρθρο
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανάσα καλοκαιρίας αύριο στην Κρήτη πριν την επιστροφή του χειμώνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στην...

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη μέρα – Με ποια ιστορικά γεγονότα συνδέεται

ΠΚ team ΠΚ team -
Η «Τρίτη και 13» θεωρείται από πολλούς μια… γρουσούζικη...

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή...

ΒΟΑΚ: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση της σύμβασης των 2 δισ. ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία ουσιαστικής ενεργοποίησης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST