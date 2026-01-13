ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21 – Επίδομα Παιδιού σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Τι πρέπει να κάνετε

Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.

Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του 2026

Για το έτος 2026, το επίδομα παιδιού Α21 θα καταβληθεί σε έξι δόσεις:

-Η πρώτη δόση, που αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα καταβληθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δόση για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου θα πληρωθεί την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026.

Η τρίτη δόση, που αφορά τον Μάιο και τον Ιούνιο, θα καταβληθεί την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026.

Η τέταρτη δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

-Η πέμπτη δόση, που αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, θα καταβληθεί τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026.

Η έκτη και τελευταία δόση του έτους, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026.

 

