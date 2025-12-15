Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις των αγροτών

Στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων η απάντηση στην κυβέρνηση. Τι συζητήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα μετά τις δηλώσεις Τσιάρα. Ο κύβος ερρίφθη με τον αγροτικό κόσμο να προετοιμάζεται για να σηκώσει το γάντι. Λίγο μετά τις 21.00 ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα. «Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών στη σκιά των δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων η απάντηση στην κυβέρνηση. Νωρίτερα, ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Θεσσαλία, μίλησε (MEGA) για «επικοινωνιακό παιχνίδι» της κυβέρνηση και ισχυρίστηκε πως το κάλεσμα σε διάλογο δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα». «Θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις», λένε στη Λάρισα Αναγνώρισε καλή διάθεση στο Μαξίμου γιατί «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου» τόνισε όμως πως «θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις, μια απάντηση σοβαρή». Έχοντας ακούσει τις δηλώσεις Τσιάρα μίλησε για «γενικολογίες» παρέπεμψε σε αποφάσεις αφού εξεταστούν οι εξαγγελίες στην Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων και επανέλαβε: «Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις». Οι δηλώσεις Τσιάρα Νωρίτερα, χωρίς δεσμεύσεις και συγκεκριμένα μέτρα ο υπουργός κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο. Παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Είπε η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Οι πολίτες στο πλευρό των αγροτών Με τον κόσμο του πρωτογενή τομέα παραγωγής να παραμένει στα μπλόκα προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις ένα σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο και το 7% απαντά: «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ». Στη δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha, στο ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16% χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ουσιαστική και ότι θα αποδώσει ευθύνες έναντι του 69% που διαφωνεί.