Ονοματοδοσία «Οδού Αποδήμων Κρητών» Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση και την επιτυχία της τιμητικής εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια της «Οδού Αποδήμων Κρητών».

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους απανταχού συμπατριώτες μας που κρατούν ζωντανή την κρητική ψυχή και τις παραδόσεις μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε: στους απόδημους αδελφούς μας που μας τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους.

Επίσης στους εθελοντές και τους εργαζόμενους του Δήμου που εργάστηκαν ακούραστα για την προετοιμασία της τελετής.

Στους χορηγούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή αυτού του σημαντικού γεγονότος στις Τεχνικές Υπηρεσίες -υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, στους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτισμού και ιδιαίτερα στην Μαρία Κασωτάκη για τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Νίκο Τζώρτζη για την παρουσίαση της εκδήλωσης, τους καλλιτέχνες : Ζαχαρία Επιτροπάκη, Σπύρο Σκουραδάκη, Γιώργο Περικλάκη, Νίκο Επιτροπάκη, Κώστα Χαβάκη, τον μαντιναδολόγο Νεκτάριο Ζαχαριά καθώς και το χορευτικό συγκρότημα των «Γιαννίκου – Ταμιωλάκη» για την ξεχωριστή παρουσίαση χορών της Ανατολικής Κρήτης.

Επίσης το Φυτώριο «GREEN ART-Κοκολάκη Ν.Σπαθάρος Μ ΟΕ», την εταιρεία BIOAROMA, την εταιρεία «YIANNIS FIREWORKS&EVENTS», τα καταστήματα εστίασης ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ – ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ-ΚΑΡΝΑΓΙΟ-ΦΥΣΑΛΙΔΑ για τις χορηγίες και την φιλοξενία.

Θερμές ευχαριστίες στον κ. Γιάννη Περονικολή για την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης καθώς και στους κατοίκους της περιοχής για την συνδρομή τους .

.Η «Οδός Αποδήμων Κρητών» θα θυμίζει για πάντα ότι οι δεσμοί με την πατρίδα παραμένουν άρρηκτοι, ανεξάρτητα από την απόσταση.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.