ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος Ιταλός που αγνοούνταν στη θάλασσα – Τραγικός επίλογος στις έρευνες

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η σορός του 20χρονου Ιταλού τουρίστα εντοπίστηκε σε παραλία των Μαλίων, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησης που βρισκόταν σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης.

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων.

Η σορός του νεαρού άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των αρχών που τον αναζητούσαν για περισσότερο από ένα 24ωρο.

Τον αναζητούσαν από το απόγευμα της Τετάρτης
Ο 20χρονος είχε μεταβεί για κολύμπι στην παραλία Κλωτζάνη στα Μάλια, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, πλωτών μέσων, ιδιωτικών σκαφών και ελικοπτέρου, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σημαντικά τις προσπάθειες των διασωστών.

Ο νεαρός εντοπίστηκε τελικά νεκρός.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες της υπόθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο Λιμεναρχείο.https://creta24.gr/

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