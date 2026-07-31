ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ Δήμος Αμαρίου : Ακύρωση Αγώνων Στίβου 15α Μαράκεια Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 31/07/2026 Στο πλαίσιο της Απόφασης Δημάρχου περί κήρυξης τοπικού πένθους στο Δήμο Αμαρίου, ακυρώνονται οι προγραμματισμενοι αγώνες στίβου 15α Μαράκεια. Tags15α ΜΑΡΑΚΕΙΑακυρωσηΔήμος ΑμαρίουΠένθος Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και... 19 λεπτά ago 0 Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν... Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια... 25 λεπτά ago 0 Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο... Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και... 19 λεπτά ago 0 Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν... Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια... 25 λεπτά ago 0 Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο... Προηγούμενο άρθροΡέθυμνο: Συνεχίζεται χωρίς εναέρια βοήθεια η μάχη με τις αναζωπυρώσειςΕπόμενο άρθροΟνοματοδοσία «Οδού Αποδήμων Κρητών» Ευχαριστήριο Δήμου Αγίου Νικολάου Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookXPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα ολιστικής διαχείρισης υγρών αποβλήτων Συλλήψεις με ναρκωτικά και όπλα σε περιοχές του Ρεθύμνου Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για τις φονικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο More like thisRelated Ρέθυμνο : Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης Team Πολ. Κρήτης - 31/07/2026 Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ποσότητα κάνναβης, στο Ρέθυμνο Κατασχέθηκαν... Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα ολιστικής διαχείρισης υγρών αποβλήτων Team Πολ. Κρήτης - 31/07/2026 Την έκδοση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων στο... Συλλήψεις με ναρκωτικά και όπλα σε περιοχές του Ρεθύμνου Team Πολ. Κρήτης - 31/07/2026 Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών... Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου Team Πολ. Κρήτης - 31/07/2026 Η Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...