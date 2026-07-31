ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Αμαρίου : Ακύρωση Αγώνων Στίβου 15α Μαράκεια

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στο πλαίσιο της Απόφασης Δημάρχου περί κήρυξης τοπικού πένθους στο Δήμο Αμαρίου,
ακυρώνονται οι προγραμματισμενοι αγώνες στίβου 15α Μαράκεια.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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