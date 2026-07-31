ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Συνεχίζεται χωρίς εναέρια βοήθεια η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Οι ισχυροί άνεμοι αποτρέπουν τη συνδρομή εναέριων μέσων στο νότιο Ρέθυμνο – Τι εικόνα επικρατεί στο πύρινο μέτωπο

Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων είναι σε εξέλιξη την Παρασκευή (31/7) η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με την Πέμπτη. Παρ’ όλα αυτά, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις παραμένει σε εξέλιξη.

Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή. Δίνουν διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που συνεχίζουν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου. Εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.

Το Συντονιστικό επισημαίνει ότι, παρά τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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