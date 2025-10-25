ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση

Την προφυλάκιση ενός εκ της ομάδας των κατηγορούμενων αποφάσισαν ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας.
Την πρώτη προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ διέταξαν η Ευρωπαία Εισαγγελέας και ο ανακριτής, μετά τις σαββατιάτικες απολογίες.
Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην αποκαλούμενη εγκληματική οργάνωση, ενώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζει πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος – πρόσωπο με το οποίο τον συνδέει και οικογενειακός δεσμός.
Μέχρι τώρα έχουν απολογηθεί οκτώ ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ εκκρεμούν οι απολογίες τριών ακόμη προσώπων που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.