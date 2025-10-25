«Παππού, σε αγαπώ»: Ο συγκινητικός επικήδειος του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου

«Παππού, αυτό που ήθελες να πετύχεις ήταν η ένωση».
Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν τον δικό τους Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο, που σημάδεψε ολόκληρες γενιές με τα τραγούδια του.
Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/10, πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή.
Μετά τους συγκινητικούς επικήδειους, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.
Τη στιγμή που η σορός βγήκε από τον ναό, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί απ’ έξω ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Στα χείλη όλων ένα τραγούδι, η «Συννεφούλα». Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού συνόδευσε τη στιγμή, παίζοντας τις μελωδίες που έγραψαν ιστορία.
«Παππού, αυτό που ήθελες να πετύχεις ήταν η ένωση»
Συγκίνηση προκάλεσε και ο εγγονός του, που έκλεισε τους επικήδειους με λόγια αγάπης:
«Παππού, αυτό που ήθελες να πετύχεις πραγματικά ήταν η ένωση», είπε, ενώ η φωνή του έσπαγε από τη συγκίνηση, ενώ έκλεισε το επικήδειο του λέγοντας: «Παππού σε αγαπώ».
