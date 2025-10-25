ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Διαταραχή express τύπου «Π» με βροχές, καταιγίδες και 30άρια έρχεται τη Δευτερά, με τους μετεωρολόγους να αναφέρουν πως τις επόμενες μέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός.

Στην ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ωστόσο η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα, πάντα με τον ίδιο χωρίς προβλήματα θα γίνει και η παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου.

Διαταραχή εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καταιγίδες τη Δευτέρα (στο Π) με 30άρια. Χωρίς προβλήματα οι παρελάσεις. Καλημέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».

