Με το «Ας κρατήσουν οι χοροί…» η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο

Συγκίνηση, δάκρυα και τραγούδια στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο.
Βίντεο – φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο για τον Διονύση Σαββόπουλο. Η σορός του κορυφαίου τραγουδοποιού έφθασε νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και μετά την κηδεία ξεκίνησε πομπή πεζή για το Πρώτο Νεκροταφείο.
Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και η χορωδία της ΕΡΤ συνόδευσαν μουσικά τον Διονύση Σαββόπουλο στην τελευταία του κατοικία. «Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη», «Συννεφούλα, «Μη μιλάς άλλο γι αγάπη» και «Ας κρατήσουν οι χοροί» ήταν τα τραγούδια που κυριάρχησαν σήμερα στην Αθήνα.
Νωρίτερα σε κλίμα συγκίνησης εκφωνήθηκαν οι επικήδειοι. «Το μήνυμα της ενότητας και της κοινότητας των Ελλήνων διέτρεχε το έργο και τη δράση του. Είχε την αίσθηση της ατομικής ευθύνης απέναντι στο σύνολο», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Δεν λύγισες στη χούντα, δεν σύρθηκες από το κοινό σου, πέρασες από τον θρίαμβο στην αποδοκιμασία αλλά στάθηκες πάντα όρθιος, με την Άσπα πάντα δίπλα σου, να λάμπει και να σε στηρίζει», είπε από τη μεριά της η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και φίλη της οικογένειας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν ολοκλήρωσε τον επικήδειό του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης που αποχαιρέτησε έναν «αυστηρό δάσκαλο με ρούχα παλιάτσου» ενώ έκανε αναφορά στις αντιφάσεις του Διονύση Σαββόπουλου:
«Ένωσες τα κομμάτια της ψυχής μας σε ένα. Κάποιους μας ένωσες συχνά και εναντίον σου. Ένας συντηρητικός με καρδιά επαναστάτη. Ένας δύστροπος γέροντας με ψυχή ζαβολιάρικου παιδιού. Ένας ασκητής με ακριβά γούστα. Ένας αμήχανος σοφός. Δεν ξέραμε πότε ήσουν ρόλος και πότε ο εαυτός σου».
«Το έργο σου είναι και θα είναι ολοζώντανο, νέο και κληρονομιά μας. Εσύ όμως θα λείπεις και θα μου λείπεις. Γιατί ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου», είπε από τη μεριά της φανερά συγκινημένη η Δήμητρα Γαλάνη.
Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Αλέξανδρος Κυριτσόπουλος, Σταμάτης Φασουλής, Αναστασία Κοτανίδου αλλά και ο γιος και ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου είπαν το δικό τους αντίο για έναν καλλιτέχνη που έδωσε μία άλλη διαφορετική πνοή στο ελληνικό τραγούδι και επηρέασε τις επόμενες γενιές των ελλήνων καλλιτεχνών.
Στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών κηδεύτηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Οι παρευρισκόμενοι έριξαν πλήθος λουλουδιών στον τάφο του τραγουδοποιού, αποχαιρετώντας τον.
