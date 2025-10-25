Τελευταίο αντίο στον “Νιόνιο” της Ελλάδας: Παρακολουθήστε LIVE

Με παρατεταμένο χειροκρότημα η μεταφορά της σορού από το παρεκκλήσι στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία – Ολοκληρώθηκε το λαϊκό προσκύνημα

Από το πρωί του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του “Νιόνιου” θέλησαν να συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο αντίο σε μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού πολιτισμού. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της αγαπημένης του συζύγου, Άσπας, η οποία στάθηκε συντετριμμένη πίσω από το φέρετρο του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε δεκαετίες ζωής και απέκτησε δύο γιους.

Το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης ολοκληρώθηκε και η μεταφορά της σορού στον Ναό έγινε υπό το παρατεταμένο χειροκρότημα των παρισταμένων.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1:00 το μεσημέρι, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Με συγκίνηση η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Στο προαύλιο της Μητρόπολης Αθηνών η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού αποδίδει πένθιμες μελωδίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου απόντα.

Επικηδείους θα εκφωνήσουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης και ο προσωπικός γιατρός του Διονύση Σαββόπουλου.

