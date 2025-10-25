Α Weekend in Tweed : Δίτροχοι θησαυροί και vintage παρουσίες μετέφεραν τις Σπέτσες πίσω στον χρόνο

Ένα ακόμη Weekend in Tweed ολοκληρώθηκε με θερμή συμμετοχή

και ποδηλατικές περιπέτειες, με την υπογραφή του Poseidonion Grand Hotel

σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Weekend in Tweed, ταξιδεύοντας τους συμμετέχοντες στο παρελθόν και γεμίζοντας το νησί των Σπετσών με ιστορικά ποδήλατα, κομψές εμφανίσεις και vintage διάθεση.

Το τριήμερο event πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 10 έως την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, χαρίζοντας εικόνες σαν καρτ ποστάλ μιας άλλης εποχής, με την υπογραφή του Poseidonion Grand Hotel και σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου.

Οι κόρνες των ποδηλάτων ήχησαν ξανά στο νησί των αρωμάτων

Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι “tweeders” κατέφθασαν στο Poseidonion Grand Hotel με τα καλογυαλισμένα ποδήλατά τους φέρνοντας στις αποσκευές τους κομψά outfits και ρετρό διάθεση.

Το βράδυ ξεκίνησε με ένα welcome party στο Palms The Bar, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα signature cocktails του Cutty Sark, Μεγάλου Χορηγού του event για ακόμη μία χρονιά, επιμελημένα από τον Brand Ambassador, Τρύφωνα Πανούση.

Το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για την έναρξη μια αξέχαστης εμπειρίας, με τις tweed εμφανίσεις να μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα.

Σημαντική ήταν η συμβολή της ομάδας του 1900 The Barber Shop, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γρηγορίου, που επιμελήθηκε το grooming των κυρίων για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Παράλληλα, η εξειδικευμένη ομάδα της Freewheel Bikes φρόντισε για το check-up των ποδηλάτων λίγο προτού δωθεί το σήμα της εκκίνησης.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την ποδηλατάδα τους με αφετηρία την Πλατεία Ποσειδωνίου και κατευθύνθηκαν προς την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, όπου απόλαυσαν τσίπουρο Αγιονέρι.

Συνεχίζοντας, διέσχισαν τη γραφική διαδρομή προς το Παλιό Λιμάνι καταλήγοντας στην Αγία Μαρίνα και το Paradise Beach για ένα ξεχωριστό πικ νικ, όπου τους περίμεναν γευστικές δημιουργίες της ομάδας catering του Ποσειδωνίου, ζεστοί λουκουμάδες από την ομάδα των εστιατορίων Ταρσανάς και Νερό της Αγάπης και, φυσικά, δροσιστικά Cutty Sark cocktails διά χειρός του Brand Ambassador, Τρύφωνα Πανούση, όλα υπό τις old school μελωδίες της DJ NUA.

Κατά τη διάρκεια του πικ νικ, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις ποδηλατικές τους ικανότητες με παιχνίδια που επιμελήθηκε η ομάδα της be in, ενώ αποκορύφωμα της ημέρας αποτέλεσε ο αγαπημένος διαγωνισμός για την ανάδειξη των καλύτερων εμφανίσεων. Οι tweeders συναγωνίστηκαν για τα φετινά βραβεία, τα οποία περιελάμβαναν και δωροεπιταγές από το Kilo Shop, για να επιμεληθούν την εμφάνισή τους με pre-loved ρούχα και αξεσουάρ.

Η βραδιά συνεχίστηκε με το Whisky Tour, μια exclusive γευσιγνωσία των Cutty Sark και Glen Moray με τον Τρύφωνα Πανούση, προσφέροντας στους καλεσμένους μια εμπειρία που συνδύασε γεύση και γνώση μέσα από τα μοναδικά blend των δύο οίκων.

Η μέρα έκλεισε με ένα ατμοσφαιρικό party στο Palms The Bar του Poseidonion Grand Hotel με τους συμμετέχοντες να χορεύουν υπό τους ρετρό και disco ήχους της DJ Nua απολαμβάνοντας το αγαπημένο σκοτσέζικο ουίσκι Cutty Sark, το οποίο έδωσε στη βραδιά ένα πνεύμα περιπέτειας. Οι καλεσμένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη βραδιά στο 360° Booth της BoothGram.

Το Weekend in Tweed ολοκληρώθηκε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου με τις βραβεύσεις των κλασικών ποδηλάτων, με την πολύτιμη αρωγή του Ελληνικού Μουσείου Ποδηλάτου στο Cine Titania. Συλλέκτες και λάτρεις των κλασικών ποδηλάτων είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τους πολύτιμους δίτροχους θησαυρούς τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Το Weekend in Tweed διοργανώθηκε από το Poseidonion Grand Hotel σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών.

Μεγάλος Χορηγός: Cutty Sark

Χορηγός Επικοινωνίας: LiFO

Υποστηρικτές: 1900 The Barber Shop, Kilo-Shop Greece, instacar, BoothGram, Be In, FreeWheel Bikes, Tarsanas, Νερό της Αγάπης

