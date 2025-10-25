ΕΛΛΑΔΑ

Να μην ξεχάσω να αλλάξω την ώρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Οι πολίτες καλούνται στις 4:00 τα ξημερώματα να γυρίσουν τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω

Σε ισχύ τίθεται τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Α Weekend in Tweed : Δίτροχοι θησαυροί...

0
Ένα ακόμη Weekend in Tweed ολοκληρώθηκε με θερμή συμμετοχή και...

Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

0
Δημοσία δαπάνη η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου...

Α Weekend in Tweed : Δίτροχοι θησαυροί...

0
Ένα ακόμη Weekend in Tweed ολοκληρώθηκε με θερμή συμμετοχή και...

Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

0
Δημοσία δαπάνη η κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο
Επόμενο άρθρο
Α Weekend in Tweed : Δίτροχοι θησαυροί και vintage παρουσίες μετέφεραν τις Σπέτσες πίσω στον χρόνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST