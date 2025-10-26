ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 8 οι προφυλακιστέοι, τι ισχυρίστηκαν για τις επιδοτήσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στον ανακριτή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποιοι είναι
Ακόμα δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν σήμερα προφυλακιστέοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι για τις επιδοτήσεις
«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» δήλωσαν σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Συνολικά έχουν φτάσει μέχρι σήμερα τις οκτώ προφυλακίσεις.

Στον ανακριτή οι «εγκέφαλοι του κυκλώματος
Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου απολογούνται συνολικά έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της, κατά τη δικογραφία, ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Στους βασικούς κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται, ότι εχθές Σάββατο ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση κατηγορούμενων μετά την απολογία τους.

Ειδικότερα, με συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους προφυλακιστέους από τους 12 που απολογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η απολογητική διαδικασία για την δεύτερη ομάδα υπολόγων που οδηγήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την δικογραφία φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δύο -τελευταίες για την διαδικασία του Σαββάτου- αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του κατά την δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και γυναίκα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς… ανάσταινε το κύκλωμα...

0
Ολοένα και πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του...

Η Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών στο Ευρωπαϊκό...

0
Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) ανακοινώνει την Εθνική...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς… ανάσταινε το κύκλωμα...

0
Ολοένα και πληθαίνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του...

Η Εθνική Ομάδα Άρσης Βαρών στο Ευρωπαϊκό...

0
Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) ανακοινώνει την Εθνική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς… ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γυναικών στο λιμάνι – η μία απ’ αυτές με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άγριος καυγάς που είχε κατάληξη... το χειρουργείο Ένα περιστατικό στο...

Αγιασμός στη Σύναξη Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 23 Οκτωβρίου...

Δημητροκούλουρα: Το κρητικό έθιμο για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δημητροκούλουρα Πλατανιάς Δείτε τη διαδικασία βήμα προς βήμα Κάθε χρόνο, στις...

Τουρισμός: Το «κορεσμένο» Ν. Αιγαίο, το κρητικό όπλο και οι… άγνωστοι παράδεισοι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα ελληνικά νησιά αποτελούν διαχρονικά τον κύριο πόλο έλξης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST