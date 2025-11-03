Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης στο Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα Κύπρου-Ελλάδας

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με το βλέμμα στραμμένο στην ημικατεχόμενη Κύπρο και τις όπου γής ελληνικές πατρίδες, τούτη τη δύσκολη ώρα που ο πλανήτης κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, οι άνθρωποι του πνεύματος αφυπνίζονται, οργανώνονται και συγκροτούν ενιαίο μέτωπο, προάγοντας συστηματικά τις ακατάλυτες πολιτισμικές μας αρχές για ανόρθωση του αξιακού συστήματος σε Κύπρο και Ελλάδα.

Οι πρώτοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Πνευματικά Κέντρα από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βόρειο Ήπειρο, τον Πόντο, την Κάτω Ιταλία και άλλες κοιτίδες του Ελληνισμού, ενώνουν δυνάμεις, ιδρύοντας το Ενιαίο Πολιτιστικό Δόγμα (ΕΠΟΔ) Κύπρου – Ελλάδας – Απανταχού Ελληνισμού «Των Ελλήνων οι Κοινότητες», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΠΟΔ είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που συναποτελείται από πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς της Κύπρου, της Ελλάδας και του Απανταχού Ελληνισμού.

Βασικός σκοπός του είναι η λειτουργία ενός κεντρικού πολιτισμικού φορέα με νομική υπόσταση, ο οποίος θα επενεργεί ως σκαπανέας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος προς όφελος της Κύπρου, της Ελλάδας και της Παγκόσμιας Κοινότητας των Ελλήνων.

Η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας εδράζεται στη συλλογικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση του παράγοντα της Πολιτιστικής Διπλωματίας σε συνεργασία με τα δημιουργικά σύνολα της Κοινωνίας των Πολιτών, την Κυπριακή Πολιτεία, την Ελληνική Πολιτεία και τις αστείρευτες δημιουργικές δυνάμεις του Παγκόσμιου Ελληνισμού.

Το Ιδρυτικό Συνέδριο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος (ΕΠΟΔ) θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 8 και 10 Νοεμβρίου 2025. Την ευθύνη οργάνωσης του Συνεδρίου έχει το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου, ως ο φορέας που εμπνεύσθηκε και που ανέλαβε να σηκώσει το βάρος υλοποίησης του εν λόγω μεγαλόπνοου οράματος.

Η τελετή έναρξης θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Δήμου Αγίας Νάπας, το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου και θα τιμήσουν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου.

Την τελετή θα τιμήσει επίσης με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Το ίδιο βράδυ στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί μεγαλειώδης πολιτιστική – μουσικοχορευτική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δημάρχου Στροβόλου, Σταύρου Σταυρινίδη, με τίτλο «Των Ελλήνων οι Κοινότητες φτιάχνουν άλλο Γαλαξία».

Η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) συμμετέχει στα ιδρυτικά μέλη από την αρχή του ΕΠΟΔ (με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ύστερα από πρόταση της κας Σοφίας Μαλανδράκη-Κρασουδάκη) ενώ παράλληλα συνέβαλε στην ολοκλήρωση της προσπάθειας με τη συμμετοχή του Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ. Ο ίδιος θα έχει την τιμή να είναι ο κεντρικός ομιλητής, με θέμα: «Η Πολιτιστική Διπλωματία ως άσκηση της εξωτερικής πολιτικής», ενώ το επόμενο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας (2026).

Για τους σκοπούς του Συνεδρίου και των παράλληλων δράσεων του, θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο πέραν των 270 εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα, τη Βόρειο Ήπειρο, την Κάτω Ιταλία και άλλες κοιτίδες του Ελληνισμού. Μετά την ιδρυτική πράξη, και βάσει των προνοιών του Καταστατικού του ΕΠΟΔ, αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι πολιτιστικοί και πνευματικοί φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον όπου Γης Ελληνισμό.