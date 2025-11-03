Χανιά:“Η πρώτη Συνέλευση Νέων για τη Γαλάζια Οικονομία στην Κρήτη από τα Λύκεια του Δήμου Πλατανιά”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη Συνέλευση Νέων στην Κρήτη με θέμα τη Γαλάζια Οικονομία στον Δήμο Πλατανιά. Πενήντα μαθητές από τα Λύκεια Αλικιανού, Βουκολιών και Κολυμπαρίου και το ΕΠΑΛ του Δήμου Πλατανιά συζήτησαν για τις προκλήσεις που περιλαμβάνει η οικονομική δραστηριότητα στις ακτές, αλλά και για τις λύσεις και τις ευκαιρίες που αυτή μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της Κρήτης.

Στο τέλος των διήμερων εργασιών, οι μαθητές δημιούργησαν ένα Γαλάζιο Σύμφωνο για την Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η γνώμη τους στη διαμόρφωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στο μέλλον.

Οι μαθητές προβληματίστηκαν για όλα τα ζητήματα που απορρέουν από τη γαλάζια οικονομία, ανέλυσαν τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την αλιεία, τον τουρισμό, την παραγωγή ενέργειας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, και πρότειναν τις δικές τους λύσεις.

Μεταξύ αυτών, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων τους, αλλά και η επαναλειτουργία του Μουσείου Αλιείας ως φορέα πολιτισμού, τουρισμού και εκπαίδευσης.

Την πρώτη μέρα, ο Δήμαρχος Πλατανιά και μέλος του Δικτύου Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, κατά τον χαιρετισμό του σημείωσε: «…Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε τους νέους του τόπου μας να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες που συνδέουν τη γνώση με την πράξη και να συμβάλλουν με τις ιδέες τους στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Η γαλάζια οικονομία αποτελεί έναν τομέα με μεγάλες προοπτικές για την Κρήτη, και μέσα από δράσεις όπως αυτή, καλλιεργείται η περιβαλλοντική συνείδηση και η υπευθυνότητα απέναντι στον τόπο μας. Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που δίνει βήμα στους νέους και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος…»

Τη δεύτερη μέρα, η κα. Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Πολιτισμού και Παιδείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τόνισε τη σημασία που έχει η γαλάζια οικονομία για το νησί της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι η Συνέλευση Νέων αποτελεί ένα εκ των κατ’ εξοχήν δειγμάτων πολιτισμού, καθώς έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα, να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν απόψεις.

Η δράση υλοποιήθηκε από το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και τον Δήμο Πλατανιά. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης εκπροσωπήθηκε από την κα. Τζίνα Αποστολάκη, Διαχειρίστρια Έργου Europe Direct, ενώ σε όλη τη διαδικασία συμμετείχε η Γενική Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά, κα. Λία Νικολάου, η οποία είχε και την ευθύνη του συντονισμού των Λυκείων του Δήμου Πλατανιά.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη Συνέλευση Νέων διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ARSINOE, από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Η διήμερη δράση πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, την Πέμπτη και Παρασκευή, 30-31 Οκτωβρίου 2025.