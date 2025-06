Οσμή νέου σκανδάλου αλά ΟΠΕΚΕΠΕ και στο υπουργείο Δικαιοσύνης!

Ανεπαρκείς έλεγχοι και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων βάζουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χρηματοδότησης. Οσμή μεγάλου σκανδάλου αναδύεται πλέον- μετά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Νέα», «Βήμα» και του in. Όπως αποκαλύπτουν το in και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Το σκάνδαλο φαίνεται να αφορά μία Προγραμματική Σύμβαση που επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη, τη οποία εκτέλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και με βάση αυτή τη Προγραμματική Σύμβαση έδωσε εντολή στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιά να δημιουργήσει πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Σε αυτό το εργαστήριο εργάζεται στενός συγγενής -Α’ βαθμού- της Υπηρεσιακής Γραμματέως του υπουργείου, κας Βασιλικής Γιαβή, που είναι και στενή συνεργάτιδα του υπουργού Δικαιοσύνης, κου Φλωρίδη». «Μάλιστα όπως αποκαλύπτει το in, ο βασικός οφελούμενος, που είναι ο στενός συγγενής -Α’ βαθμού- της Υπηρεσιακής Γραμματέως, έλαβε το 10% της κοινοτικής επιδότησης για την συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση (αφορά την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες)», επεσήμανε ο αστυνομικός συντάκτης. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος πρόσθεσε: «Τα ερωτήματα μεγεθύνονται γιατί όπως αποκαλύπτει το in – σύμφωνα με δεκάδες εγχώριες και διεθνείς έρευνες – η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατροδικαστική κρίνεται μη εφαρμόσιμη, δεν είχε ζητηθεί η γνώμη Ελλήνων ιατροδικαστών για την αναγκαιότητα αυτού του έργου, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες παρουσιάζουν τεράστια κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα για τα οποία δεν ζητήθηκε οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Επιπλέον δεν φαίνεται να υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση άλλων πανεπιστημιακών εργαστηρίων με σημαντικότερη εμπειρία σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Βιοιατρική που έχουν συνεχή συνεργασία με άλλα υπουργεία. »Μάλιστα υπεύθυνοι του Ταμείου Ανάκαμψης ανέφεραν στο in ότι οι κύριες επιλογές για την υλοποίηση της Σύμβασης ήταν των υπευθύνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι δεν υπήρχε ενημέρωση για την εν λόγω συγγενική σχέση κι ούτε είχε υπάρξει σχετική προβλεπόμενη δήλωση «σύγκρουσης συμφερόντων». «Είναι και οι σχετικές ευθύνες του υπουργού Δικαιοσύνης όχι μόνο γιατί είναι αυτός που υπέγραψε την εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση αλλά και γιατί όταν είχαν τεθεί προ δυο μηνών σχετικά ερωτήματα για το εν λόγω έργο είχε πει ”για ανύπαρκτο θέμα που προέρχεται από σκοπιμότητες ιατροδικαστών”», συμπλήρωσε ο αστυνομικός συντάκτης.