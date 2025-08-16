Ουκρανία: Το «δύσκολο» τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ζελένσκι – Τι ειπώθηκε

Σε δύσκολη θέση είναι η Ουκρανία μετά τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ζελένσκι. Για μία δύσκολη συνάντηση προετοιμάζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, με αναλυτές να επισημαίνουν ότι τα περιθώρια για την Ουκρανία στενεύουν. Μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην υποστηρίζει το αίτημα των Ευρωπαίων και του Κιέβου για μια κατάπαυση πυρός, κατά την οποία θα ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις, αλλά υποστήριξε ότι «όλοι αποφασίσαμε» ότι το καλύτερο είναι μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Έκανε ξεκάθαρο επίσης ότι τώρα «εναπόκειται στον πρόεδρο Ζελένσκι» να επιτύχει την ειρήνη. Αφού αποχώρησε από την Αλάσκα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ζελένσκι από το προεδρικό αεροπλάνο και η συνομιλία, που διήρκησε περισσότερο από μιάμιση ώρα, «δεν ήταν εύκολη», σύμφωνα με το Axios που επικαλείται πηγή με άμεση γνώση του θέματος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, πήραν επίσης μέρος στην τηλεφωνική συνομιλία. Τι είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Αμερικανοί μίλησαν με τον Ζελένσκι για μια ώρα και στη συνέχεια οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν στην τηλεφωνική συνομιλία για άλλη μισή ώρα. Σύμφωνα με την πηγή, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Ο Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης ότι θεωρεί ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός», ανέφερε η πηγή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για αλλαγή στην προσέγγιση που ο Τραμπ είχε αρχικά υποστηρίξει, ενώ ο Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Τραμπ τόνισε επίσης στον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν του είπε ότι η Ρωσία σημειώνει σημαντική πρόοδο στο μέτωπο και ότι, αν ήθελε, θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ και άλλες περιοχές όπου διεξάγονται μάχες. Σύμφωνα με την πηγή, ο Ζελένσκι αρνήθηκε τον ισχυρισμό και απάντησε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν παραποιεί τα πραγματικά γεγονότα και την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του ΝΑΤΟ για το πώς ο Πούτιν βλέπει το ζήτημα των «εδαφών» και τι είναι διατεθειμένος να δώσει σε αντάλλαγμα. «Η εντύπωση ήταν ότι σε αντάλλαγμα για τα εδάφη που διεκδικεί, ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο και να δεσμευτεί να μην προσπαθήσει να καταλάβει περισσότερες περιοχές στην Ουκρανία και να μην επιτεθεί σε άλλες χώρες», είπε η πηγή. Επιστροφή στον Λευκό Οίκο έξι μήνες μετά το φιάσκο Στην τηλεφωνική επικοινωνία συμφωνήθηκε επίσης ο Ζελένσκι να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, έξι μήνες μετά την καταστροφική συνάντηση του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει τη συνάντησή του με τον Τραμπ τη Δευτέρα για να συζητήσει «όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου». «Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο για να εξασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας», πρόσθεσε. Με κοινή τους επιστολή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν το Κίεβο και ότι θα εργαστούν για μία τριμερή συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ρωσίας ενώ χαιρέτησαν και αυτοί την «ανοιχτή στάση» του προέδρου Τραμπ για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς ένταξη στο ΝΑΤΟ Δημοσιεύματα του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου, που επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές, αναφέρουν ότι ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Ζελένσκι και στη συνέχεια και στους ευρωπαίους ηγέτες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία. «Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν», ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις διπλωματικές πηγές. Το ΝΑΤΟ θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του ως επίθεση εναντίον όλων βάσει του Άρθρου 5 και διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει. Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ σε αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες. Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε επίσης πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».