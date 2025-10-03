Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – 4 Οκτωβρίου 2025.

Η Νέμεσις την αφιερώνει στα καμένα και θαμμένα ζωντανά ζώα της Ελλάδας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, Για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι,

τιμά την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με μνήμη, οργή και καταγγελία.

Η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα ζώα που το ελληνικό κράτος άφησε να καούν,

να θαφτούν, να σφαγούν:

• Στα χιλιάδες ζώα που παρατήθηκαν δεμένα, φυλακισμένα μέσα σε στάνες και

αυλές, για να καούν ζωντανά στις ανεξέλεγκτες φωτιές.

• Στα ζώα που θάφτηκαν ζωντανά στη Θεσσαλία, σε μια θηριωδία που συντελέστηκε

με την ανοχή και την κάλυψη της Πολιτείας.

• Στα ζώα που σήμερα θανατώνονται και θάβονται ζωντανά με πρόσχημα την

«ευλογιά» και άλλες ασθένειες, επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι

αρμόδιες αρχές ακολουθούν τυφλά την πιο βάρβαρη και φθηνή πρακτική: τον

μαζικό αφανισμό.

Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Δεν είναι «αναγκαία μέτρα». Είναι κρατικά εγκλήματα με

πολιτικούς υπευθύνους. Είναι η εικόνα μιας κυβέρνησης που εγκαταλείπει τα πιο

αθώα και ανυπεράσπιστα πλάσματα, που νομιμοποιεί την κακοποίηση, που

καλύπτει με στατιστικές και δελτία Τύπου τη μυρωδιά του αίματος και της στάχτης.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων δεν είναι γιορτή. Είναι κατηγορητήριο απέναντι σε

μια Πολιτεία και σε μια κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό που θεωρούν τα ζώα

αναλώσιμα.

Είναι υπενθύμιση ότι ο σεβασμός στη ζωή είναι δείκτης πολιτισμού και ότι η Ελλάδα

σήμερα αποτυγχάνει οικτρά.

Δεν ξεχνάμε τα μάτια που πάγωσαν στον καπνό.

Δεν ξεχνάμε τα ουρλιαχτά που θάφτηκαν ζωντανά στη γη.

Δεν ξεχνάμε τις ψυχές που χάθηκαν για να σωθούν «νούμερα» και «οικονομίες».

Δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Συνεχίζουμε

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Αντι-Κυνήγι