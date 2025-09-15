Παγκόσμιο στίβου: Ο Τεντόγλου στον τελικό με ένα άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου στο πρώτο του άλμα προσγειώθηκε στα 8,17 και προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του, όμως ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε στο Τόκιο με στόχο το χρυσό. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι δήλωσε πριν τον προκριματικό ότι ήλπιζε να ξεμπερδέψει νωρίς με την πρόκριση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε την επιθυμία του πράξη. Ο σπουδαίος άλτης χρειάστηκε μόλις ένα άλμα για να ξεπεράσει το όριο των 8,15μ. Στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,17μ. και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό.

Μάλιστα, ήταν χρονικά ο πρώτος που εξασφάλισε την πρόκριση, αφού έκανε δεύτερος την προσπάθειά του. Έτσι, ο κάτοχος του τίτλου θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί το στέμμα του. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Τετάρτης (17/09, 14:49).