Παγκρήτιο συλλαλητήριο αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης – Διπλός αποκλεισμός του ΒΟΑΚ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προχωρούν σε παγκρήτιο συλλαλητήριο την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σχεδιάζοντας διπλό αποκλεισμό του ΒΟΑΚ. Σημεία συγκέντρωσης οι κόμβοι Παντάνασσας και Πανόρμου, ενώ η ακριβής τοποθεσία των μπλόκων θα αποφασιστεί την ίδια ημέρα.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται το παγκρήτιο αγροκτηνοτροφικό συλλαλητήριο, στο πλαίσιο του οποίου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης σχεδιάζουν διπλό αποκλεισμό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα βασικά σημεία συγκέντρωσης θα είναι οι κόμβοι Παντάνασσας και Πανόρμου. Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από την Παντάνασσα, ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι από Ρέθυμνο και Χανιά θα κατευθυνθούν προς το Πάνορμο, όπου θα συναντηθούν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές.
Οι ακριβείς τοποθεσίες για τη δημιουργία των μπλόκων δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται να αποφασιστούν την ίδια ημέρα από τους διοργανωτές του συλλαλητηρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συγκέντρωση, όπου και πάρθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις, ξεκίνησε στις 3 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η παγκρήτια συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης στο Ρέθυμνο, προκειμένου να πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις. Μετά τις κατά τόπους συνελεύσεις, οι εκπρόσωποι των συλλόγων συναντώνται προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις, αλλά και το πότε θα γίνει το μεγάλο παγκρήτιο συλλαλητήριο.
Από την προηγούμενη Δευτέρα οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νησιού συγκαλούν διαδοχικές συσκέψεις, με τις αποφάσεις για καθολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις να είναι ομόφωνες.
Όπως τονίζουν οι κτηνοτρόφοι, η κατάσταση είναι για τον κλάδο τους οριακή, με τους ίδιους να μην είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα, αφού από τη μια οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και από την άλλη η ακρίβεια στις τροφές και οι χαμηλές τιμές στο γάλα λειτουργούν σαν θηλιά στον λαιμό τους.
Την ίδια ώρα, πάντως, και σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαμηνύει πως αυτές θα αρχίσουν από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη και μέρα με τη μέρα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, τόνισε ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών οφείλονται σε δύο βασικούς λόγους. «Πρώτον, η Οικονομική Αστυνομία διερευνά σε βάθος τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον, για πρώτη φορά εφαρμόζονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι απλώς δειγματοληπτικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να δημιουργεί μια καθυστέρηση, αλλά διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια», δήλωσε ο κ. Τσιάρας.
«Εδώ και δύο μήνες η Οικονομική Αστυνομία και η ΑΑΔΕ είναι εγκατεστημένες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντλώντας κάθε πιθανό στοιχείο από τους υπολογιστές του Οργανισμού», λένε κύκλοι του υπουργείου, υποστηρίζοντας πως οι πραγματικοί παραγωγοί και κτηνοτρόφοι έχουν μόνο να ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τόνισε αναφερόμενος στις επιδοτήσεις ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή του συστήματος επιδοτήσεων.
«Δε θα πληρωθεί πλέον κανείς με βάση τα παλιά κριτήρια. Θέλουμε αποδείξεις για τον πραγματικό αριθμό των ζώων. Αυτό σημαίνει παραγωγή γάλακτος, τιμολόγια για ζωοτροφές, αντικειμενικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα», τόνισε.
Ο ίδιος υπογράμμισε μάλιστα ότι «τα κριτήρια πλέον έχουν άμεση σύνδεση με την παραγωγή και όχι με δηλώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».
Πάντως, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι δε φαίνεται να βλέπουν χρήματα πριν από τις 15 Οκτωβρίου.
«Η μεγάλη μας προτεραιότητα και μοναδική είναι να συνεχιστεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στα πλαίσια της ίδιας συνέντευξης. Στην αποστροφή αυτή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ν. Ηρακλείου, απαντά σκωπτικά. «Καλό είναι να αφήσουμε τα λόγια και να προχωρήσουμε σε πράξεις γιατί ο κλοιός έχει στενέψει και ο κλάδος οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή», τονίζει ο κ. Τριανταφυλλάκης, επαναλαμβάνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι κάθε μέρα, και τα οποία τους βγάζουν στον δρόμο.
neakriti.gr