«Βόμβα» από το Φανάρι: Ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης!

Τι αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
«Βόμβα» επεφύλασσε το επίσημο ανακοινωθέν που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου!
Συγκεκριμένα, όπως θα διαβάσετε, αναφέρεται στην Εκκλησία της Κρήτης και στην απόφαση έναρξης της διαδικασίας προς αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη: «ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον.»
Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα πλέον τις προθέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την απόφαση του να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές όσον αφορά στο ισχύον καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης, κάτι φυσικά που δημιουργεί «αναταράξεις» στους κόλπους της τοπικής Εκκλησίας καθώς η αναθεώρηση μπορεί να επιφέρει μεγάλες ανακατατάξεις.
Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν πάντως ότι την εξέλιξη αυτή ο Οικουμενικός Πατριάρχης την είχε κάνει γνωστή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο αλλά και στον Μητροπολίτη Πέτρας κ. Γεράσιμο. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης θεωρούν ότι η απόφαση αυτή θέτει σε νέα βάση τις σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης, ενώ κατά τους ίδιους κύκλους αποτυπώνει συναισθήματα δυσαρέσκειας του ίδιου του Πατριάρχη αλλά και του στενού του περιβάλλοντος. Υπάρχει, όπως λένε, σοβαρή ενόχληση για όσα έχουν συμβεί και λεχθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Ανάρτηση 29/08/2025
Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Κατ᾿ αὐτήν:
α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,
β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,
γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,
δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Cretalive