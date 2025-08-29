Έξαρση σε απάτες σε όλη την Κρήτη – «Επιστήμη» η αρπαγή χρημάτων από επιτήδειους

Καθημερινά τα περιστατικά με θύματα πολίτες που πείθονται από παράνομους που παριστάνουν τεχνικούς, λογιστές, δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς ή αστυνομικούς.
Πρωτοφανής έξαρση παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό οι απάτες στην Κρήτη, αφού δεν περνά μέρα να μην καταγράφεται έστω και μία από καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές.
Η ευρηματικότητα των απατεώνων, αλλά και οι ρόλοι που κάθε φορά επικαλούνται για να ξεγελάσουν τα θύματά τους και να αποκομίσουν χρήματα, πραγματικά εκπλήσσει.
Τηλεφωνικές απάτες, ψεύτικες αγγελίες, επιτήδειοι που παριστάνουν τεχνικούς ή λογιστές, τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς, «εκπρόσωποι» επιμελητηρίων και υπηρεσιών· το νησί έχει μετατραπεί σε έναν τόπο όπου τα δίκτυα απατεώνων ανανεώνουν συνεχώς τα σενάριά τους.
Οι απατεώνες λειτουργούν οργανωμένα. Άλλος έχει τον ρόλο του «τηλεφωνητή», άλλος εμφανίζεται αυτοπροσώπως για την παραλαβή χρημάτων, ενώ η λεία μεταφέρεται αμέσως μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε τρίτες χώρες ώστε να χαθούν τα ίχνη. Η χρήση νέων τεχνολογιών, ακόμη και τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνών, κάνει το έργο των αρχών πιο δύσκολο.
Ωστόσο η μάχη των αρχών είναι καθημερινή και με τη βοήθεια των πολιτών έχουν εξιχνιάσει πολλές υποθέσεις. Τα κυκλώματα όμως μοιάζουν με τη «Λερναία Ύδρα» και όλο ξεφυτρώνουν νέα. Οι αρχές πάντως συχνά καλούν τους πολίτες να συνεργάζονται, καθώς αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξιχνίαση των υποθέσεων.
Επίσης τους καλούν να είναι υποψιασμένοι και να μην πιστεύουν οποιονδήποτε.
Ταχύτητα και αιφνιδιασμός
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι πολλές και διαφορετικές, έχουν όμως κοινό παρονομαστή την ταχύτητα και τον αιφνιδιασμό.
Τηλεφωνικές απάτες: ηλικιωμένοι κυρίως πείθονται ότι συγγενείς τους έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ή ότι αντιμετωπίζουν έκτακτη οικονομική ανάγκη. Άλλοτε κάποιος παριστάνει τον υπάλληλο της Εφορίας ή τραπεζικό στέλεχος. Το θύμα καλείται να παραδώσει άμεσα χρήματα ή κωδικούς.
Αγγελίες και αγοραπωλησίες: ψεύτικες αγγελίες για σπίτια, αυτοκίνητα ή ηλεκτρονικές συσκευές υπόσχονται «ευκαιρίες». Ο υποψήφιος αγοραστής πληρώνει προκαταβολή και, φυσικά, ο «πωλητής» εξαφανίζεται.
Οι «τεχνικοί»: με πρόσχημα βλάβη σε υπολογιστή ή κινητό, ζητούν από τον ανυποψίαστο πολίτη να εγκαταστήσει προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης. Έτσι αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ψεύτικοι εκπρόσωποι φορέων: εμφανίζονται ως απεσταλμένοι επιμελητηρίων, υπάλληλοι τροχαίας ή ακόμη και δήθεν δικηγόροι. Με το κύρος της «υπηρεσίας» ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων ή τελών.
Απάτες με λογιστές και επιδόματα: δράστες παριστάνουν τους λογιστές που δήθεν φροντίζουν για επιδόματα ή φορολογικές εκκρεμότητες. Ζητούν χρήματα για «έξοδα διαδικασίας» ή στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ιστορίες εξαπάτησης στην Κρήτη – Πολίτες που ξεγελάστηκαν και έχασαν τα χρήματά τους
«Χάθηκαν» 21.000 ευρώ μέσα σε ένα τηλεφώνημα
Τον Αύγουστο, στο Ηράκλειο, επιχειρηματίας πείστηκε από έναν άνδρα που του συστήθηκε ως «λογιστής της εταιρείας». Με πρόσχημα μια επείγουσα υπηρεσιακή εκκρεμότητα, ο δράστης τον καθοδήγησε βήμα-βήμα σε τραπεζικές κινήσεις. Το αποτέλεσμα: 21.000 ευρώ εξαφανίστηκαν από τον λογαριασμό του. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος, καθώς μέχρι τη στιγμή που αντιλήφθηκε την απάτη, είχε την εντύπωση ότι μιλούσε με συνεργάτη της δουλειάς του.
Η ηλικιωμένη που άνοιξε την πόρτα στον «εισπράκτορα»
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μια 81χρονη στο Ηράκλειο δέχτηκε κλήση από γυναίκα που της είπε πως εργάζεται σε λογιστικό γραφείο και ότι δικαιούται επίδομα. Η συνομιλία κράτησε τόση ώρα, ώστε να φτάσει στο σπίτι της συνεργός. Χωρίς να καταλάβει πώς, του παρέδωσε 3.600 ευρώ και τα κοσμήματά της.
Ο ξενοδοχοϋπάλληλος και το «επίδομα» που δεν ήρθε ποτέ
Στη Χερσόνησο, 44χρονος εργαζόμενος έλαβε τηλεφώνημα με την υπόσχεση ενός μηνιαίου επιδόματος. Οι δράστες τον έπεισαν να δώσει πρόσβαση στο e-banking του. Μέσα σε λίγα λεπτά, 3.000 ευρώ έκαναν φτερά.
Η παγίδα της 22χρονης στα Χανιά
Μια 22χρονη ξενοδοχοϋπάλληλος πίστεψε πως επικοινωνούσε με τον «λογιστή του ξενοδοχείου» της. Εκείνος την καθοδήγησε να καταχωρίσει κωδικούς και να εκτελέσει εντολές στο ηλεκτρονικό της banking, με την υπόσχεση ότι θα λάβει έκτακτο επίδομα. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει 3.700 ευρώ, ποσό τεράστιο για μια νέα εργαζόμενη.
Ο 60χρονος που «έσωσε» την κόρη του
Σε χωριό του Ρεθύμνου, ένας 60χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα από άνδρα που του συστήθηκε ως αστυνομικός. Του είπε ότι η κόρη του προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και κινδύνευε να συλληφθεί. Στο βάθος, άκουγε μια γυναικεία φωνή να κλαίει. Ο πανικόβλητος πατέρας μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τα παρέδωσε σε «εισπράκτορα» που εμφανίστηκε στο σπίτι του. Λίγη ώρα αργότερα, όταν επικοινώνησε με την κόρη του, συνειδητοποίησε την πλεκτάνη.
Το ζευγάρι που έψαχνε σπίτι
Στο Ηράκλειο, νεαρό ζευγάρι αναζητούσε κατοικία προς ενοικίαση. Βρήκαν αγγελία με «ευκαιρία» σε δημοφιλή ιστοσελίδα. Ο «ιδιοκτήτης» τους ζήτησε προκαταβολή 1.200 ευρώ για να κρατήσει το σπίτι, υποσχόμενος ότι θα τους στείλει τα κλειδιά με courier. Όταν έφτασαν στο ακίνητο, ανακάλυψαν ότι το διαμέρισμα όχι μόνο δεν ήταν διαθέσιμο, αλλά ενοικιαζόταν ήδη σε άλλους.
Ο ηλικιωμένος και ο «τεχνικός της Microsoft»
Στα Χανιά, 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα από «τεχνικό της Microsoft», που τον ενημέρωσε ότι ο υπολογιστής του είχε «επικίνδυνο ιό». Ακολουθώντας τις οδηγίες του, εγκατέστησε πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δράστες μπήκαν στο ebanking του και μετέφεραν 6.500 ευρώ σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Ο ίδιος κατάλαβε τι είχε συμβεί, μόλις η τράπεζά του τον ενημέρωσε για ύποπτη συναλλαγή.
Η 55χρονη επιχειρηματίας και το «επίδομα covid»
Στη Σητεία, 55χρονη επιχειρηματίας έλαβε τηλεφώνημα από άγνωστο που της παρουσιάστηκε ως λογιστής του επιμελητηρίου. Της είπε ότι για να εισπράξει επίδομα covid έπρεπε να πληρώσει πρώτα «φορολογικό παράβολο» ύψους 2.000 ευρώ. Η γυναίκα κατέβαλε το ποσό, αλλά το επίδομα δεν ήρθε ποτέ. Όταν κάλεσε πίσω στον αριθμό, αυτός είχε απενεργοποιηθεί.
Ο 45χρονος που πούλησε… κι έχασε
Σε χωριό του Ηρακλείου, 45χρονος ανέβασε αγγελία για να πουλήσει το αγροτικό του όχημα. Λίγες ώρες αργότερα επικοινώνησε μαζί του «ενδιαφερόμενος αγοραστής» και τον έπεισε να ακολουθήσει διαδικασία «τραπεζικής ταυτοποίησης». Ο ανυποψίαστος πωλητής πληκτρολόγησε τους κωδικούς που του υπαγόρευσε ο δράστης. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν 4.800 ευρώ από τον λογαριασμό του. «Εγώ ήθελα να πουλήσω, αλλά βρέθηκα να πληρώνω», είπε πικρά ο ίδιος.
Τα μέτρα προστασίας
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να θυμούνται τα εξής:
Μην παραδίδετε χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους που εμφανίζονται ως «εισπράκτορες» ή «υπάλληλοι».
Μην δίνετε ποτέ κωδικούς e-banking, PIN ή αριθμούς καρτών σε κανέναν, ακόμη κι αν σας πουν ότι είναι τραπεζικός υπάλληλος.
Μην εγκαθιστάτε εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης (AnyDesk, TeamViewer κ.λπ.) αν σας το ζητήσουν τηλεφωνικά.
Διακόψτε αμέσως την κλήση αν σας πουν ότι συγγενής σας προκάλεσε τροχαίο ή ότι χρειάζεται χρήματα. Επικοινωνήστε οι ίδιοι με τον συγγενή σας.
Μην προχωράτε σε τραπεζικές συναλλαγές που σας υπαγορεύουν άγνωστοι από το τηλέφωνο.
Σε αγγελίες και αγοραπωλησίες, μην καταθέτετε προκαταβολές σε άγνωστους λογαριασμούς. Επιλέγετε αντικαταβολή ή επίσημες πλατφόρμες πληρωμής.
Αν δεχθείτε ύποπτο τηλεφώνημα, κρατήστε σημειώσεις (αριθμό, ώρα, περιεχόμενο) και ενημερώστε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Ενημερώστε τους ηλικιωμένους συγγενείς σας, καθώς αποτελούν τον πιο συχνό στόχο απατεώνων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ