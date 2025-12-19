ΠΑΓΝΗ: Μοίρασαν χαμόγελα και δώρα οι “ιπτάμενοι” Άγιοι Βασίληδες στα παιδιά της Ογκολογικής Κλινικής

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ.
Για ακόμη μια χρονιά ένα από τα σημαντικότερα έθιμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στον προαύλιο χώρο της κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων στο ΠΑΓΝΗ.
Η 3η ΕΜΑΚ, η 3η ΕΜΟΔΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ηρακλείου και το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τους μικρούς νοσηλευόμενους, με τους άντρες των υπηρεσιών να ντύνονται Άγιοι Βασίληδες, και να “προσγειώνονται” από το 3ο κτήριο του νοσοκομείου.
Πριν και κατά την κάθοδό τους, τους σύνοδευσαν μουσικά η ομάδα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta, η οποία για ακόμη μια χρονιά στηρίζει την εκδήλωση, η οποία προσφέρει πολύτιμες στιγμές χαράς και ευτυχίας στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους, αλλά φυσικά και όλους τους ασθενείς κι εργαζόμενους του νοσοκομείου.
Τους ιπτάμενους Άγιους Βασίληδες στην κάθοδό τους υποδέχθηκαν μαζί με τα παιδιά, οι οικογένειές τους, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, η Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια Κλινικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων, κ. Ευτυχία Στειακάκη, στελέχη και εργαζόμενοι του νοσοκομείου, καθώς και εθελοντές του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης». Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά το παρών έδωσε κι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος.
Στη συνέχεια, η χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Επισκοπής Πεδιάδος «Ο Άγιος Μηνάς», υπό την Δ/νση του κ. Γρηγορίου Γιακουμάκη, τραγούδησε μαζί με τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα στον παιδότοπο εντός της κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων ΠΑΓΝΗ .
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης άνδρες της ΕΜΑΚ και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, μοίρασαν δώρα και ευχές σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά στο νοσοκομείο.
